REZZIME DANA (petak): Bešiktaš sve pokvario

NAPOMENA: U rubrici REZZIME DANA novinari portala MOZZART Sport koriste podatke kladionice MOZZART o najigranijim parovima tog dana, i na osnovu toga sumiraju koji su od najigranijih tipova prošli, a koji nisu.

OVDE pogledajte kako smo mi prošli u rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA.

Evo kako ste vi tipovali...

ZAOKRUŽENO:

FORTUNA DIZELDORF - SANDHAUZEN (tip 1, kvota 2,05) - rezultat 1:0

Trenutak odluke u Dizeldorfu dogodio se još u drugom minutu utakmice, kada je Andre Hofman krunisao odličan centaršut Haragučija iz kornera. Ipak, domaćin je morao da pređe dalek put do pobede, s obzirom da su gosti u nastavku imali više od igre, a Tim Kister je u 75. minutu.

NIRNBERG - AUE (tip 1, kvota 1,60) - rezultat 4:1

Nirnberg je dugo tražio put do gola gostiju, ali ga je u 37. minutu konačno pronašao Kevin Mehvald, koji je potom na sličan način zatresao mrežu Auea i na samom početku drugog poluvremena. Gostima nije upalila totalna defanziva, bunker nije izdržao ni jedno čitavo poluvreme, pa se u nastavku potpuno raspao. Sve je definitivno bilo rešeno pogotkom Patrika Erasa, a gostima nije pomogao ni gol Soukua, s obzirom da je konačan rezultat ubrzo postavio Tobijas Verner.

VITESE - GRONINGEN (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 2:0

Domaći su već u šestom minutu stigli do vođstva. Pogodio je Amerikanac Metju Mijazga na asistenciju Lasane Fajea. Konačan rezultat postavio je Mejson Maunt u 32. minutu. Očigledno je rano vođstvo Vitesea saseklo krila gostima koji do kraja nisu uspeli da postignu ni pogodak. Vitese je tako nastavio pozitivnu tradiciju sa Groningenom protiv kojeg redovno osvaja bodove kod kuće.

MARSELJ - MEC (tip 1, kvota 1,30) - rezultat 6:3

Već u šestom minutu Morgan Sanson je iskoristio asistenciju Valera Žermena, a onda je na scenu stupio Tovan. Ovaj put Sanson je bio u ulozi asistenta, a Tovan je duplirao prednost Marselja. Golgeterski niz Tovan je nastavio minut pre kraja prvog poluvremena. U 49. minutu bio je red da Tovan namesti gol i to je uspeo, a strelce se upisao Žermen. Sjajnu partiju Tovan je zaokružio pogotkom u 56. minutu za vođstvo od 5:0. Nakon toga domaći su se malo opustili, što je iskoristio Floran Mole. U 73. minutu je dao prvi gol za Mec, ali jedva minuta kasnije na 6:1 povisio je Kostas Mitroglu. Da poraz ipak malo manje boli navijače Meca pobrinuli su se opet Mole i Nijan u sudijskoj nadoknadi.

HIMKI - UNIKAHA (tip bezh 1, kvota 1,30) - rezultat 68:66

Izgledalo je kao da Himkiju preti ozbiljna borba za goli život, ali je Unikaha bogatašu iz Podmoskovlja u ruke predala čistu pobedu! I ne, posledni napad nije rešio Aleksej Šved, već je koš uz zvuk sirene pogodio Entoni Gil. Unikaha je u poslednja dva minuta utakmice ušla sa šest poena viška viška (66:60) i to tako što je Adam Vašinski poništio Švedovu trojku iz prethodnog napada, ali je na kraju sve uprskala. Serijom pogrešnih odluka i gotovo bezidejne završnice, Tajler Hanikat i Džejms Anderson potpuno su anulirali zaostatak i u poslednje 43 sekunde igralo se na nerešenom rezultatu (66:66).

KELN - DORTMUND (tip 2, kvota 1,75) - rezultat 2:3

Batšuaji je u oba navrata, kod golova u 35. i 62. minutu bio baš tamo gde treba da kruniše asistencije Toljana i Pulišića. Mogao je sjajni napadač Čelsija i do het-trika, ali je njegov pogodak u 45. minutu poništen zbog ofsajda nakon pregledavanja snimka. Delovalo je da bi Jarčevi ipak mogli do boda, ali je Dortmund ipak stigao do bodova. Širle je odapeo strelu, a asistencija ide na ime Mišija Batšuajia koji je odlično povukao odlučujući kontranapad ekipe Petera Štegera. Iskusni strateg je imao priliku da pozdravi publiku koja ga je prošle godine dizala u nebesa zbog sjajnih rezultata.

SOSIJEDAD - LA KORUNJA (tip 1, kvota 1,55) - rezultat 5:0

Sosijedad je izgledao kao tim dostojan borbe za Evropu, a ne kao ekipa kojoj je donedavno pretila borba za opstanak. Doduše, sada su šesto mesto i Sevilja udaljeni samo sedam bodova, s tim da Andalužani imaju i utakmicu manje. Posle uvodnih 45 minuta nije se naziralo da bi konačni rezultat mogao da bude ovakav. Sosijedad je imao samo gol prednosti nakon pogotka Vilijana Žozea u 32. minutu. Vođstvo je duplirao Asijer Iljaramendi sredinom drugog poluvremena, da bi u završnih 15 minuta usledio Sosijedadov tornado sa tri gola. Sve je počelo golom Serhija Kanalesa na Žozeovu asistenciju, da bi onda Kanales nedugo zatim proigrao Elustonda, a tačku na ubedljiv trijumf stavio je Iljaramendi svojim drugim pogotkom na meču.

PRECRTANO:

PARIZ - NIOR (tip 1, kvota 1,70) - rezultat 0:1

Mnogi su ovde gađali keca, ali utisak je da su gosti zasluženo slavili. Prvo su u 33. minutu promašili penal, potom je David Đigla nešto nakon isteka časa igre pogodio gol domaćih. Ne treba smetnuti sa uma ni da je Nior kraj utakmice dočekao sa desetoricom na terenu, tako da ne preostaje ništa drugo nego da fudbalerima ove ekipe muški stegnemo ruku i čestitamo.

ANTVERPEN - VASLAND BEVEREN (tip 1, kvota 2,05) - rezultat 1:2

Bila je to prva pobeda Beverena na strani od oktobra prošle godine, odnosno u poslednjih osam gostovanja. Ovaj trijumf gostiju došao je posle preokreta, odnosno iz iksa u dva što bi se reklo kladioničarskim rečnikom. Obi Ulare je u 18. minutu doveo domaće u vođstvo i možda su mnogi tada pomislili da je to početak kraja za Beveren. Ipak, gosti nisu mislili tako. Viktorijen Angban je u prvom minutu sudijske nadoknade postigao izjednačujući gol za goste. A do potpunog preokreta Beveren je došao u 49. minutu udarcem Isaka Telana iz penala.

BURSA - BEŠIKTAŠ (tip 2, kvota 1,65) - rezultat 2:2

Može se reći da je Alvaro Negredo, bez dileme, bio čovek koji je obeležio utakmicu i to pred oba gola. Čovek je za 90 minuta upisao gol, autogol i asistenciju. Upravo je španski napadač pogotkom u drugom minutu sudijske nadoknade, posle dodavanja Erkina, postavio konačan rezultat i istanbulskim crno-belima osigurao bod. Negredo je utakmicu počeo na sjajan način, asistencijom Adrijanu za vodeći pogodak u 13. minutu. Ali, to kao da je naljutilo Bursu, pa je krenula u ofanzivu. U 37. minutu Negredo se našao na pogrešnom mestu u pogrešno vreme, pa ga je lopta pogodila posle kornera i gužve u kaznenom i odsela u mrežu.Do potpunog preokreta Bursa je došla u drugom minutu sudijske nadoknade prvog poluvremena, a strelac tog pogotka bio je kongoanski napadač Džon Delarž.

(FOTO: Shutterstock)