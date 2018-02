Šaćiri se raspucao i umalo ulovio Lisice, Marez promašio pobedu

Izgleda da na ovom meču nije bilo bitno ko je kvalitetniji na papiru, već kome je više stalo. Stouk je gostovao Lesteru i mogao je do tri boda, ali se Lester domogao samo nerešenog rezultata pre svega zbog velike greške golmana Džeka Batlanda u 70. minutu - 1:1 (0:1).

Doduše, mogao je Lester da dođe i do potpunog preokreta da Batland nije odlično reagovao u nastavku meča. Posebno će se pričati o promašaju Rijada Mareza u 88. minutu kada je pokušao nonšalantno u situaciji jedan na jedan, a potom je i Ndidi pogodio stativu u nastavku napada. Tu je Lester promašio pobedu na ovom meču.

Imao je Stouk dobru priliku da se domogne sva tri boda na ovom meču. Kada su Potersi poveli u 43. minutu preko Đerdana Šaćirija delovalo je da su na dobrom putu. Bila je to greška Ndidija, stigla je lopta do Šaćirija koji je odlično povukao loptu, stigao do šesnaesterca i onda opalio desnicom u ugao gola Lestera gde nije bilo odbrane.

Pokazao je Švajcarac da može dobro da igra i levom i desnom nogom, a ovo mu je inače treći gol na poslednja tri meča.

To je prvi put da je Šaćiri dao tri gola na tri vezana meča u Ligama petice. Ali, Stouk iz toga nije izvukao baš najveću korist.

Lester jeste posle toga imao blagu prednost u inicijativi, stvarao je šanse, a do gola je stigao iz ne baš izrađene situacije.

Olbrajton je centrirao, a golman Batland se spetljao i primio vrlo naivan gol.

Do kraja je Lester u finišu imao veliku šansu, Marez je bio malo infantilan, potom i Ndidi nije imao sreće i na kraju je ostalo 1:1.

PREMIJER LIGA - 28. KOLO:

Subota

Lester - Stouk 1:1 (0:1)

/Batland 70ag - Šaćiri 43/



16.00: (2,25) Bornmut (3,25) Njukasl (3,30)

16.00: (2,25) Brajton (3,00) Svonsi (3,60)

16.00: (2,90) Barnli (2,95) Sautempton (2,70)

16.00: (1,25) Liverpul (6,50) Vest Hem (10,00)

16.00: (1,95) VBA (3,35) Hadersfild (4,20)

18.30: (2,40) Votford (3,25) Everton (3,05)

Nedelja

13.00: (7,50) Kristal Palas (4,40) Totenhem (1,45)

15.05: (2,40) Mančester Junajted (3,20) Čelsi (3,10)

Četvrtak

20.45: (4,00) Arsenal (3,60) Mančester Siti (1,90)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama

