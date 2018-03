Sever, Zvezdin rođendan, 90. minut… Teško da mogu da zamislim bolji prevnac (VIDEO)

Ako je neko od igrača Crvene zvezde zaslužio da postigne ovakav prvenac u crveno-belom dresu onda je to Nenad Krstičić. Ono što nije uspeo protiv CSKA, odlični vezista večeras jeste protiv Voždovca i to samo minut nakon izjednačenja gostiju, u 90. minutu za plus 14 u odnosu na večitog rivala Partizan.

Krstičić nakon utakmice sa Zmajevima nije krio emocije zbog postignutog gola.

„Srećan sam zbog gola, kako ne bih bio, pogotovo jer je pao u poslednjem minutu, za pobedu! Na sve to, dao sam ga na severnoj strani stadiona, dan pred rođendan... Teško da mogu da zamislim bolji prvenac. Možda bi jedino protiv CSKA bilo lepše da sam postigao gol, ali ako tada nije htela u gol, neka je sada ušla. Otišli smo na plus 14 bodova. Gol posvećujem porodici: ženi, deci i roditeljima”, rekao je Krstičić.

Raspored je gust i nema mnogo vremena čak ni za slavlje. Sledi derbi sa Vojvodinom.

„Danas ćemo malo da proslavimo, ali već u sredu imamo narednu utakmicu i moramo dobro da se spremimo. Sa Vojvodinom je uvek teško, ali ići ćemo i tamo na pobedu i pokušati da nastavimo niz pobeda. Ne obaziremo se previše na bodovnu razliku, ali prija ovolika prednost“, kaže Krstičić.

Foto: MN press