Priča koja deluje nezamislivo u zemljama koje se ozbiljno bave fudbalom. Portugalija to svakako jeste, ali Bruno de Karvaljo je izgubio razum i ispustio kontrolu. Uradio je mnogo za Sporting - niko to ne spori - bezrezervnu ljubav prema klubu stavio u službu lisabonskih Lavova, pokrenuo sve na bolje, ali čini se da će ga nekontrolisana emocija i svrgnuti sa vlasti. Igrači su podigli bunu u svlačionici. Predsednik je ostao dosledan u stavu. Odmah posle utakmice sa Atletikom u Ligi Evrope osuo je drvlje i kamenje po ekipi. Fabija Koentraa i Basa Dosta čak i za namerno dobijanje drugih žutih kartona kako se ne bi sramotili na revanšu. Ekipa je odgovorila, usledio je pravi mali rat i kao epilog: maltene ceo prvi tim je suspendovan pred prvenstveni okršaj sa Pasošem na kome će Sporting igrati sa rezervnim timom.

De Karvaljo je u međuvremenu suspendovao 19 prvotimaca. Među njima nisu samo Salin, Andre Pinto, Žeremi Matje, Josip Mišić i Radosav Petrović. Samo njih petorica nisu po društvenim mrežama delili otvoreno pismo u kojem je svlačionica ustala protiv predsednikove samovolje. Međutim, prema poslednjim informacijama nisu to uradili samo zato što ni nemaju profile po društveim mrežama. Apsolutno su uz ekipu. I veliko je pitanje da li će i oni u nedelju na teren. Svi članovi startne postave su van stroja.

Podsetimo, saopštenju svlačionice prethodile su ne samo De Karvaljove izjave odmah po završetku meča, već i saopštenje na Fejsbuku. Odgovorili su igrači, njih 18 sa društvenim mrežama na Fejsu ili Instragramu (bez Basa Dosta, on je kasnije suspendovan). Potom i drugo saopštenje predsednika, kasnije obrisano. Nikako to nije bio kraj sukobima u klubu.

Poruku svlačionice kasnije su obrisali i Sejdu Dumbija i Ruben Rubeiro, navodno zato što su Sportingovi navijači pretili članovima njihovih porodica, ali je uz ekipu stao Žorž Žezus, koji je javno rekao da mu ne pada na pamet da na teren izvodi drugopozivce i juniore, te da će tražiti hitan raskid sa upravom kluba ako se situacija na neki način ne sredi.

Teško izvodljivo. De Karvaljo nije baš diplomata od čoveka. A igračima je prekipelo. Najtiražniji portugalski sportski list A Bola piše da je sve otišlo toliko daleko da je Sporting već raskinuo ugovor o pozajmici sa Fabijom Koentraom, koji će se zato vratiti odmah vratiti u Real. Upravo je iskusni levi bek navodno bio jedan od inicijatora pobune. De Karvaljo to ne prašta, iako je jasno da će ga ovakva odluka koštati, da će Sporting izgubiti u igračkom smislu, a da će Koentrao izgubiti nekoliko meseci da pronađe novi klub pošto sasvim sigurno neće igrati u Realu. Do kraja sezone neće imati ni pravo da to uradi.

A šta će biti sa Raćom Petrovićem?

(FOTO: Action Images)