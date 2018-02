Srbin upucao Fenerbahče! Titula je sve dalje... (VIDEO)

Ako je Konja bila slučajnost, a Trabzon realnost, onda je novi Fenerbahčeov dokaz da ovo nije tim vredan titule! Svojim trećim nerešenim ishodom u poslednja četiri kola Fenerbahče je dozvolio gradskim rivalima Bašakšehiru i Galatasaraju da se dodatno udalje na tabeli, što bi moglo da napravi ozbiljnu frku.

Fenerbahče je bodove ispustio na svom terenu protiv davljenika Genčlerbirligija (2:2), čime je klubu iz Ankare dozvolio da bar nakratko pobegne iz opasne zone i ponada se begu na sredinu tabele. A za to je najzaslužniji srpski vezista Marko Milinković, koji je sprečio Fenerbahče da iskoristi dobar momentum na startu drugog poluvremena i potvrdi trijumf nakon preokreta.

Igrao se 69. minut kada je dete čačanskog Borca iskoristilo ogromnu grešku Romana Nojštatera i zatreslo mrežu bez većih problema!

Genčlerbirligi je prvi i stigao do vođstva i to autogolom Nabila Dirara u završnim trenucima prvog dela. Marokanac je svoju grešku ispravio golom za preokret tik pošto je otkucao prvi sat igre, dok je prethodno Alper Potuk doveo Fenerbahče do izjednačenja već u prvom minutu nastavka.

Biće frke u Feneru...

TURSKA 1 - 20. KOLO

Petak

Bursa - Bešiktaš 2:2 (2:1)

/Negredo 37ag, Delarž 45+2 - Adrijano 13, Negredo 90+2/

Subota

Karabuk - Alanja 1:0 (0:0)

/Aleks 79/

Antalija - Malatija 3:1 (1:1)

/Kada 9 penal, 66, EL Kabir 90+2/

Fenerbahče - Genčlerbirligi 2:2 (0:1)

Nedelja

11.30: (2,30) Kasimpaša (3,40) Akhisar (3,10)

11.30: (2,30) Osmanli (3,30) Kajzeri (3,15)

14.00: (4,00) Konja (3,45) Bašakšehir (1,95)

17.00: (3,90) Sivas (3,50) Galatasaraj (1,95)

Ponedeljak

18.00: (1,55) Trabzon (4,10) Gectepe (6,00)

