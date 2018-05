Švajcarska je nedavno dobila šampiona pošto su Jang Bojsi našeg Miralema Siulejmanija bukvalno protrčali kroz sezonu počistivši daleko bogatiju i poznatiju konkurenciju. Slična priča je i sa tamošnjom drugom ligom gde je Nojšatel Ksamaks ubedljivo obezbedio prvi i jedinu poziciju koja vodi u niži rang.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pon 20:00 3395 ŠVA 2 Wohlen - Aarau kmb 1&gg 5,10 Ukupna kvota 5,10

A do kraja sezone u Čelendž ligi ostala su još četiri kola i - jedan meč. U pitanju je večerašnja, poslednja utakmica 32. runde na kojoj bi moglo da se pojuri iznenađenje, što je u ovom slučaju pobeda slabašnog domaćina. Volen je ubedljivo poslednji, ali i dalje ima teoretsku, mada veoma slabu šansu da zadrži drugoligaški satus pošto samo 10. mesto vodi na dole. Ukoliko izgubi, to bi bilo to za Drugu ligu. A gost, to jest Arau niti želi niti ima zašta da se bori jer je dovoljno daleko od obe krajnosti - ispadanja ili prvog mesta. Jedino što može malo da "podigne temperaturu" je to što je u pitanju derbi kantona Argau, pa je u pitanju lokalni prestiž.

Upravo zato verujemo u domaćina, ali i kvotu 3,70 koju je Mozzart tim odredio. Što se tiče golova, probali bi barem 3+, jer se i Volenov napad malo utegao u poslednje vreme, a ni Arau nije tako naivan pošto je dokazao i na njihovom prošlom odmeravanju kada je na svom terenu slavio sa 4:2.

Švajcarska 2, 32. kolo

Nojšatel Ksmaks - Vintertur 3:3

Servet - Vaduc 0:1

Vil - Rapersvil 2:0

Kjazo - Šafhauzen 2:0

Ponedeljak

20.00 (3,70) Volen (3,50) Arau (1,90)

***kvote su podložne promenama

Foto: Shutterstock