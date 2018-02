Zovite ga - komandant Neven Subotić! Sent Etjen je opet pobedio (VIDEO)

Sent Etjenova košmarna sezona trajala je sve dok nije ugledala svetlost na kraju tunela, a tamo se nalazio Neven Subotić! Do dolaska srpskog štopera na stadion Žofroa Gišar Sent Etjen je imao samo tri pobede na čak šesnaest utakmica u svim takmičenjima. Otkako je odbranom zagospodario možda i najpotcenjeniji srpski štoper novije istorije zeleno-beli ubeležili su i drugu vezanu pobedu!

Sent Etjen je kao gost savladao Amijen sa 2:0, a jedan od najboljih u timu Žan Luja Gasea bio je upravo Neven Subotić. Ne samo da je gospodario kaznenim prostorom, već je učinio da se svi Amijenovi pokušaji odbiju kao o zid!

Subotić je uneo toliko potreban red u igru Sent Etjena, uneo dugo čekanu mirnoću i svojim iskustvom učinio da tim izgleda potpuno drugačije za samo nekoliko dana.

Posle Kaena, Sent Etjen je pobedom nad Amijenom uplivao u sigurnije vode i sada ima čak pet bodova više od grupe timova ispod crte, gde se nalaze Anže, Amijen i Lil sa po 25 bodova.

Mada, Sent Etjen je na prvi gol čekao nešto više od jednog časa igre, a onda je Matje Debiši iskoristio odbitak u kaznenom prostoru domaćina i pogodio nebranjeni deo mreže.

Potvrdu trijumfa doneo je Remi Kabelja u završnih pet minuta utakmice posle dobrog pritiska na poslednju liniju Amijena, ukradene lopte na desnom boku i onda brzo skrojene akcije iz koje se izrodio pogodak.

Gustavo Pojet je vratio Bordo u život. Žirondinci su od angažovanja urugvajskog stručnjaka stigli do treće pobede u nizu, što je odvelo tim u gornji deo tabele Lige 1. Bordo je poveo već posle nepuna tri minuta preko Junusea Sankarea, da bi početkom drugog poluvremena Gaetan Labord stavio tačku i overio maksimalnih devet bodova.

Važan, jako važan trijumf ostvario je Tuluz na gostovanju Nici - 1:0. Jedini gol na meču postigao je Maks Gradel u 67. minutu, čime je Tuluz stigao do druge vezane pobede i tako bar privremeno izbegao plovidbu u crvenoj zoni.

FRANCUSKA 1 - 24. KOLO

Petak

Marselj - Mec 6:3 (3:0)

/Sanson 6, Tovan 9, 45+1, 56, Žermen 49, Mitroglu 75 - Mole 73, 85, Nijan 90+1/

Subota

Lil - Pari Sen Žermen 0:3 (0:1)

/Berćiće 45+1, Nejmar 77, Lo Selso 87/

Amijen - Sent Etjen 0:2 (0:0)

/Debiši 62, Kabelja 85/

Monpelje - Anže 2:1 (1:1)

/Lasne 42, Mbenza 71 - Ekambi 20 penal/

Nica - Tuluz 0:1 (0:0)

/Gradel 67/

Strazbur - Bordo 0:2 (0:1)

/Sankare 3, Labord 53/

Nedelja

15.00: (1,95) Ren (3,40) Gengan (4,10)

17.00: (2,90) Kaen (2,85) Nant (2,80)

21.00: (2,30) Monako (3,45) Lion (3,05)

*** kvote su podložne promenama

(FOTO: Action Images)