Žoze priznao Sitiju titulu i otvorio konkurs: Biti prvi među ostalima!

Mančester Siti je novi šampion Engleske, a Mančester junajted bi da bude na vrhu ostatka Premijer lige.

Eto, to je plan Žozea Murinja za nastavka sezone. Posebni je priznao da Junajted, a ni bilo ko drugi nemaju šta da traže protiv ovakvog Sitija i da je sada najvažnija stvar biti prvi među ostalima.

"Potrebni su nam bodovi da budemo prvi među ostalima. Moramo da probamo da završimo sezonu na drugom mestu. Bili smo prvi nekoliko sedmica i onda smo gotovo sve vreme drugi. Ne sećam se da smo bili četvrti, peti ili šesti, ovde smo gde smo od početka sezone", kaže Murinjo i govori istinu, pošto je Junajted samo u jednoj rundi bio na trećoj poziciji. Ispod toga - ne.

Upitan koliko mu je teško da već u prvim danima februara prizna da je Siti šampion Murinjo je rekao da je Gvardiolin tim od starta sezone daleko iznad ostalih...

„Siti je dobio utakmice koje realno nije zaslužio. Mančester Siti igra toliko dobro da ne dozvoljava protivnicma da mu se približe. Gledajući neke prethodne sezone, možda bi ova trka i dalje bila otvorena. Ali, sada je otvorena trka za drugo, treće, četvrto, peto i šest mesto, jer je na vrhu praktično zatvoreno“.

Osvrnuo se Posebni, u svom maniru, i na učinak ostalih konkurenata.

„Ne mogu da kažem da Totenhem, Čelsi ili mi izgledamo loše jer svi imamo realan broj bodova. Ali, Mančester Siti je počeo sezonu jako i u kontinuitetu igra jako. Uzeli su bodove tamo i gde nisu zaslužili i za to im čestitam. Uspevali su svaki put da izvuku taj dodatni napor da postignu gol u poslednjem minutu ili nadoknadi vremena. I eto, to je razlika koju imaju“.

Nastavio je u dahu...

„Ako mi kažete da od šest kandidata za titulu jedan bude na vrhu i on je uspeo, a ostali nisu, to ne može da se posmatra tako. To je previše pragmatičan način da se gledaju stvari, jer možete da uradite i mnogo toga dobrog, a i da ne osvojite titulu. Mi smo, na primer, bolji nego prošle sezone u svim aspektima - bodovima, poziciji na tabeli, broju golova... Bolji smo u svemu, zato moramo da se potrudimo da ostanemo tu gde smo sada jer nas juri nekoliko dobrih timova“, slaže utiske Murinjo i nastavlja:

„Čelsi je šampion i dalje, Liverpul ima dobar ti, Arsenal je dosta napredovao poslovanjem na tržištu, Totenhem ima fantastičan tim, a oni su pet bodova iza nas. Gledajući sve to, mi radimo dobar posao, ali s nekim lošim fazama. U sredu (protiv Totenhema) smo imali takvu fazu. Moramo da budemo bolji od toga“.

(FOTO: Action Images)