Zvezdin lav Jovičić: Kum gori i čeka! Mogu i bolje nego protiv Sparte...

Jovičić sa Markom Gobeljićem

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Antalije)

Igrala je Zvezda u odličnom ritmu jesenas i bez Branka Jovičića. Međutim, i u tim trenucima slave, posle pobede u Kelnu ili remija u Londonu, svi su se pitali na kakvom bi nivou bila četa Vladana Milojevića da se napjala energijom nekadašnjeg člana Amkara.

Navijačima je ušao pod kožu srčanim partijama protiv Sparte, nesvesno podigavši lestvicu očekivanja. Letos je bio iznenađenje, sada mora da bude adut!

Bez obzira na to što je imao četvoromesečnu pauzu izazvnom povredom metatarzalne kosti.

„Svi mi kažu da će ovog proleća sve biti drugačije. Posle sedam utakmica u Zvezdi doživeo sam tešku povredu. Međutim, to ne menja ništa. Od mene se očekuje da budem odgovoran, borben, radan, disciplinovan. Igfram na takvom delu terena. Verujem da ću od prvog kola proleća biti onaj Branko Jovičić koga su zavoleli navijači“, poručio je odlični zadnji vezni.

Velike reči i velika obećanja retko izlaze iz njegovih usta. Gotovo nikada. Ali nasmejao se na našu kontataciju da bi navijači jako voleli da bude na nivou iznad onog iz Praga.

„Verujem u sebe da mogu da odigram bolje nego tada. Jeste teško to izvesti, ali uz rad s Vladanom Milojevićem svašta je moguće. Imam i pravu konekciju sa saigračima. Uvek su stajali uz mene. Pomogli su mi u kritičnom periodu. Dobra strana svega je što sam još u finišu prvog dela sezone uhvatio zalet, odigrao nekoliko mečeva. Sad mi je lakše da podnesem naporan rad.“

Do pre nekoliko sedmica činilo se da će Jovičić ponovo igrati u tandemu sa kumom Milanom Jevtovićem. Crveno-beli su verovali da će prodajom Boaćija dovesti krilnog igrača Antalije, ali...

„Kum gori i čeka. Nije mu lako. Odbio je da igra za Antaliju u prvenstvu i kupu kako ne bi izgubio pravo da dođe u Zvezdu. Ne znam šta će biti. Šanse su 50:50“, konstatuje Jovičić, uz podsećanje da prelazni rok u Srbiji traje još dve sedmice.

Jevtović i Jovičić dok su igrali zajedno u Borcu iz Čačka

Crveno-beli čekaju Jevtovića, a oprostili su se od Gelora Kange. Vezni red crveno-belih imaće drugačiju kompoziciju.

„Mnogo je dao Zvezdi. Neka mu je sa srećom. Mnogo će nam nedostajati. To govorim i kao njegov saigrač i kao neko ko je igrao protiv njega u Rusiji. Želim mu mnogo sreće.“

Posle Jovičićeve povrede crveno-beli su doveli Nenada Krstičića. Sada će igrati u trouglu.

„Mnogo mi je dfrago što je u klubu. On je sjajna ličnost i odličan igrač. On može da nosi ovaj tim do titule i još jednog uspeha u Evropi. Zato je i doveden“, zaključio je Jovičić koji na pripremnim mečevima u Antaliji igra s takvim žarom kao da su u pitanju mečevi šesnaestine finala Lige Evrope protiv moskovskog CSKA. Zato ga navijači i vole.

(Foto: STAR SPORT; privatna arhiva)