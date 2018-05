Neverovatnu košarku igra Lebron Džejms u ovogodišnjem plej-ofu NBA lige. U regularnom delu je imao sjajne brojke od 27 poena, devet asistencija i devet skokova po utakmici. Potom je shvatio da u plej-ofu mora sve da podigne na dodatni nivo kako bi Klivlend ostvario željeno – a to je u najmanju ruku nastup u finalu Istoka.



Lebron je u 10 utakmica u plej-ofu na parketu prosečno bio 41 minut i davao 34,8 poena uz 9,5 skokova, 8,8 asistencija, 1,5 ukradenu loptu i jednu blokadu. Uz sve je postigao pobedničke koševe u dve utakmice – jednom Indijani i jednom Torontu te je Kralj još jednom pokazao da ne namerava lako da napusti svoj tron, a čitava NBA liga se pita - kako zaustaviti Lebrona?

Odgovor na to pitanje pokušao je da pruži i čuveni Kobi Brajnt koji se ubacio u komentatorske vode.

„Pre svega, morate ga zaustaviti da ide u levo. Svaki veliki šut koji on pogodi je došao nakon ulaza u levo. On je sjajan kad ide u dribling levom rukom, diže se i šutira. To je prvo što bih ja uradio – smetao bih mu da ide u levu stranu“, rekao je Kobi.

Ubeđen je Brajant da je tu ključ uspeha u odbrani od Lebrona.

„To je neverovatno, svi ti šutevi su došli iz okreta na desno iz posta ili s levim ulazom. Morate ga naterati da radi nešto drugo osim da ide levo“, rekao je Brajant.

Videćemo hoće li ga poslušati Lebronovi protivnici...

Foto: Action images