Stigao je i najvažniji deo sezone u koledž košarci, počelo je Martovsko ludilo! Utakmicama First Four faze, gde su univerziteti Sent Bonavenčur i Teksas Sadern obezbedili prolaz u glavni žreb, otvoreno je jubilarno 80. izdanje najvećeg košarkaškog ludila gde je apsolutno sve moguće i gde nijedan tim ne može za sebe da kaže da je izraziti favorit.

U noći između četvrtka i petka na parket Tako Bel Arene u Bojsiju istrčaće i Arizona Dušana Ristića, gde će izaći na megdan Bafalu sa ulogom velikog favorita.

Posle turbulentne sezone koju su obeležili skandali, istrage FBI i odlasci igrača, Arizona vođena trenerskim umom Šona Milera uspela je pre samo nekoliko dana da se izdigne iz pepela poput feniksa, osvoji konferencijski PAC-12 turnir i tako svim takmacima pošalje jasnu poruku - da je spremna da napadne šampionsku krunu i pokaže da je zaista jača od svih problema. Osvajanje titule stavilo bi višnjicu na tortu dosadašnje karijere Dušana Ristića, pošto je ovo njegovo poslednje učešće u Martovskom ludilu.

Dušan Ristić je ove godine izrastao u apsolutnog lidera jednog od najprestižnijih koledža u Diviziji 1. Nedavno je ušao u klub 1.000 + 500 (poeni + skokovi), da bi zatim postao igrač s najvećim brojem pobeda u istoriji Arizone. Šon Miler - koji je tokom sezone bio optužen da je platio 100.000 dolara najboljem igraču Deandreu Ejtonu da bude veran Arizoni zbog čega mu je nakratko bilo zabranjeno da vodi ekipu - spremio je ekipu i turnir počinje u vrhunskoj formi, što je i čini jednim od favorita za titulu.

Zbog svega toga nedavno ste imali priliku da pročitate intervju s Dušanom Ristićem na stranicama portala MOZZART Sport, a sada vam donosimo i najavu Martovskog ludila iz ugla Univerziteta Arizona.

„To je vrhunac koledž košarke. Svake sezone Martovsko ludilo je događaj koji je najviše ispraćen od strane medija, navijača i ostalih ljubitelja košarke u SAD. To je period pred start plej-ofa NBA lige, a NFL sezona je gotova, tako da je koledž košarka najpraćenija“, rekao nam je Dušan Ristić i nastavio:

„Sve glavne televizijske stanice u SAD svakodnevno prenose utakmice, imaš osećaj kao da vreme staje i svi prate samo košarku“.

Objasnio nam je Dušan kako stvari funkcionišu iz ugla navijača...

„Kada jedan tim uđe u grupu 64 najboljih, ceo univerzitet i navijači putuju na utakmice kako bi podržali igrače. Toliko su fanatični da će ići i na drugi kraj države kako bi podržali ekipu. Što se navijača tiče, Martovsko ludilo je takođe velika stvar. Ako bih najbolje mogao da opišem, taj osećaj pripadnosti i povezanosti sa ekipom je izraženiji nego u NBA. U NBA je više pozorišna atmosfera, ovo je više publika koja navija s emocijama i spremna je da bodri svoj tim bilo gde i bilo kada“.

A onda nam je pojasnio kako na Martovsko ludilo gledaju igrači.

„Što se nas, igrača tiče... NCAA je jedna velika pozornica. Utakmice se igraju u najvećim dvoranama, obično u NBA arenama. Kada smo bili u Los Anđelesu nastupali smo u Stejpls Centru, kada smo bili u Portlandu izašli smo na parket Moda Centra, bili smo i u Solt Lejk Sitiju, u dvorani gde igra Juta (Vivint Smart Home Arena)... Ono što je još važnije jeste da su tribine svaki put krcate“.

Uporedio je Ristić organizaciju celog takmičenja sa onom iz Evrolige.

„To je nešto van svih okvira. Imao sam priliku da igram Evroligu sa Crvenom zvezdom i mogu slobodno da kažem da organizacijski nije ni blizu Martovskom ludilu. Organizacija je na tako visokom nivou, da se ti kao igrač osećaš kao da si u NBA. Upravo tih mesec dana su, po mom mišljenju, za mene najlepši u sezoni. Najviše volim da igram“.

Pred rođenim Novosađaninom je poslednje izdanje koledž plej-ofa, pošto će za nekoliko meseci diplomirati, a onda izabrati svoj naredni korak u karijeri. Zbog toga postoji motiv više da se ove godine napravi dobar rezultat.

„Titula je cilj! Sve četiri godine koje sam proveo ovde Arizona je imala tim za borbu za titulu. Poslednje tri godine bili smo blizu. Osećaj kada izgubiš utakmicu i shvatiš da je sezona završena - to je nešto najgore na svetu. Baš zbog toga što je ispred mene poslednja šansa, moram da ostavim sve na terenu, celog sebe. Svaki atom energije, jer više neće biti popravnog“.

Zato smo pitali - kakve su šanse Arizone ove godine?

„Vrlo sam optimističan. Odigrali smo ovaj konferencijski turnir jako dobro, igramo najbolju košarku sada kada je najpotrebnije, imamo talenat i sve potrebne stvari koje bi nas dovele do F4, a posle i do finalne utakmice. Ići ćemo utakmicu po utakmicu, ne možemo ni da gledamo mnogo unapred. Sistem turnira je takav da se sve svodi na jednu utakmicu“.

Objasnio nam je i zašto...

„Nije kao Evroliga ili NBA plej-of, gde se igra maksimalno po sedam utakmica, pa stvarno najbolji tim pobedi. Ovo je sistem gde najbolji tim u tom danu pobedi. Nebitno da li prvi nosilac igra protiv šesnaestog ili ne. Kroz istoriju se dešavalo da upravo ti, poslednji nosioci, pobede one prve. Potrebno je da pobedimo četiri utakmice da bismo došli do F4, odnosno šest do titule. Dakle, velika doza koncentracije na svaku utakmicu, energije, timskog duha... Mnogo je teško pobeđivati u martu“, objašnjava Ristić i uverava da ovaj tim Arizone ima sve što je potrebno da bi stigao do cilja.

Arizona je jedan od favorita. A, ko su ostali?

„Ove godine je bilo zanimljivo, jer niste bili u situaciji da od samog starta imate tim koji odmah iskače kao favorit, da bi ljudi rekli da će oni da osvoje 100 odsto. Po tom pitanju ove godine je Martovsko ludilo otvoreno. One koje bih ja izdvojio su Vilanova, Virdžija, koja igra najbolju odbranu u NCAA, Perdju je takođe dobar, Djuk je talentovan, mogu da budu veoma opasni, ali su i neiskusni jer imaju dosta mladih igrača. Kanzas je takođe opasan, kao i uvek... Verujem da se tu kriju potencijalni učesnici F4 turnira. Ali, opet, ne bi se Martovsko ludilo tako zvalo da nema tog elementa iznenađenja, jer i totalni autsajderi mogu da pobede favorite“.

