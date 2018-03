Tiket: GUBITAN Broj tiketa: 1137-4803211-1588 Vreme: 19.03.2018 17:28:38 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem pon 17:45 8250 Dutra Silva R. King Kev. 2:1 (6:2 5:7 6:2) ki 1 1.8 Fiks pon 18:00 7067 Kalev Avt.Saratov 95:89 (51:44) ki 1 2.3 Fiks pon 18:00 7380 Dzukija Alytus Vytautas 82:79 (42:29) ki 1 1.55 Fiks pon 18:30 7389 Horsholm Randers 99:86 (56:48) h 1 1.85 Fiks pon 19:00 7390 Naestved Svendborg 93:78 (58:33) h 1 1.85 Fiks pon 19:15 7381 Bnei Herzliya Maccabi Haifa 79:75 (25:43) ki 1 1.55 Fiks pon 18:45 7340 Hapoel Eilat Maccabi Rishon 79:75 (37:44) ki 1 1.6 Fiks pon 19:00 7493 Lugi Redbergslids 29:25 (14:9) ki 1 1.8 Fiks pon 19:00 7491 Malmo Savehof 22:18 (11:10) ki 1 1.45 Fiks pon 19:00 7490 Alingsas HK Ystads IF 23:23 (13:13) ki 1 1.6 Fiks pon 18:00 8940 Crvena Zvezda Vojvodina 1:3 (21:25 25:27 25:19 20:25) ki 2 1.6 Fiks pon 19:00 8944 Jedinstvo SP W Vizura W 0:3 (20:25 19:25 16:25) ki 2 1.6 Fiks pon 19:00 8945 Zeleznicar W Crvena Zvezda W 2:3 (23:25 25:21 25:16 17:25 7:15) ki 2 2.03 Fiks pon 18:45 7985 Rodina E. Abanda F. 0:2 (4:6 3:6) ki 2 2.03 Fiks pon 20:25 8261 Daniel T. Klahn B. 2:0 (6:4 6:4) ki 1 1.6 Fiks uto 01:40 8259 Berankis R. Gombos N. 2:0 (7:6 6:0) ki 1 1.7 Fiks Uplata: 150.00 RSD Ukupni koeficijent: 6526.62 Potencijalni dobitak: 1370591.10 RSD

Četiri teniska, šest košarkaških, tri rukometna i tri odbojkaška meča. Pravi sportski miks na ovom tiketu uplaćenom preko sajta mozzartbet.com, koji je umalo doneo svom kreatoru skoro milion i po dinara!

Ovaj kladilac pogađao je nemilosrdno, od mastersa u Majamiju, preko Kupa Srbije u odbojci i izraelske, ruske, skandinavske košarke, sve do švedskog rukometa. Ukupno 15 pogođenih konačnih ishoda, od kojih su neki gađani i u hendikepu. Sjajno!

Ali rukometna drama u Švedskoj sprečila ga je da dođe do fantastičnog dobitka. Na meču Alingsas - Istads gađao je keca, domaćin je nekoliko minuta pre kraja vodio sa 23:22, gosti su izjednačili, i ostala su još dva minuta do kraja. Imao je Alingsas dobru šansu da dođe do trijumfa, ali je protraćio dva napada, ostalo je 23:23, pa se otišlo u produžetke. Ako je za neku utehu našem igraču, domaćinu se osvetila propuštena šansa za pobedu, pa je posle produžetaka bilo 28:29...

Na uloženih 150 dinara s kvotom 6.526 potencijalni dobitak iznosio je 1.370.591 dinar, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 391.598 dinara, odnosno 40% na 16 odigranih parova.

NAPLATI PROMAŠAJ: kako je na tiketu promašen jedan par, a ukupna pogođena kvota iznosila je više od 999, ovaj igrač podigao je STO PUTA VEĆU SUMU OD ULOŽENE, u ovom slučaju 15.000 dinara.