Tiket: DOBITAN Broj tiketa: 1137-2771730-1590 Vreme: 26.03.2018 21:10:12 početak broj domaćin gost rez tip kvota sistem uto 01:00 8214 Charlotte New York 117:117 (62:49) up više 1.85 Fiks uto 01:00 8216 Philadelphia Denver 123:104 (51:59) up više 1.85 Fiks uto 01:15 8389 Goes Defensor 94:81 (45:42) up više 1.85 Fiks uto 01:15 9006 Atl.Welcome Hebraica 101:106 (49:36) up više 1.85 Fiks uto 02:30 8300 Comunicaciones La Union 87:80 (46:37) up više 1.85 Fiks uto 02:30 8222 Penarol Ferro Carril 96:73 (50:36) up više 1.85 Fiks Uplata: 5000.00 RSD Ukupni koeficijent: 40.09 Potencijalni dobitak: 224501.06 RSD

Prštalo je u noći između ponedeljka i utorka na košarkaškim parketima na američkom kontinentu, a to je iskoristio MOZZARTOV kladilac koji je tiket uplatio preko sajta mozzartbet.com i obezbedio sjajan dobitak.

On je na šest utakmica gađao više poena u odnosu na zadatu marginu i svaki put je bio uspešan. Tipovao je na dva NBA duela i četiri iz Urugvaja. Na njegovu sreću, strelci su bili raspoloženi i na severu i na jugu Amerike.

Na uloženih 5.000 dinara s kvotom 40,09 dobitak iznosi 224.501 dinar, uključujući i MOZZART BONUS u iznosu od 24.051 dinar, odnosno 12% na šest tipova bez konačnog ishoda, s obzirom na to da je tiket uplaćen tokom trajanja akcije HAPPY HOUR (svaki dan od 09.00 do 11.00 i od 21.00 do 23.00).

Čestitamo dobitniku!