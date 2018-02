Nedović besan na sudije, Real posle drame izbacio Unikahu u Kupu kralja

Velika drama u Gran Kanariji! Real Madrid je izbacio Unikahu u četvrtfinalu Kupa kralja, iako će ekipa iz Malage večeras biti izuzetno kivna na sudije. A posebno Nemanja Nedović, nad kojim nije sviran faul pri rezultatu 87:84, nakon čega je Fakundo Kampaco sa penala postavio konačan rezultat – 89:84.

Rezultatska klackalica je trajala praktično tokom čitave utakmice, Madriđanima je pripala prva i poslednja deonica, a Unikahi druga i treća. Ekipa iz Malage je vodila rezultatom 77:71, ali joj to nije bilo dovoljno za slavlje. Real je serijom 8:0 stigao do potpunog preokreta, stekao dodatno samopouzdanje i održao vođstvo do kraja utakmice.

Kampaco je bio najefikasniji igrač utakmice sa 18 postignutih poena. Kod Madriđana su se istakli i Tompkins (14 poena), odnosnu Kuzer (12), dok je kod Unikahe Suarez ubacio 17, Vačinski 15, a Nedović 11.

Kraljevski klub će u polufinalu igrati igrati protiv Tenerifa, koje su u prvom četvrtfinalu napravili iznenađenje savladavši favorizovanu Valensiju rezultatom 79:72.

KUP KRALJA – ČETVRFINALE:

Valensija – Tenerife 72:79

/Grin 14 – Abromaitis/

Real Madrid – Unikaha 89:84

/Kampaco 18 – Suarez 17/

Petak:

