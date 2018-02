Puče stotka, Fener unakazio Efes

Trebalo je da to bude derbi dva evroligaša, ali se pretvorilo u igru mačke i miša u koje se Fenerbahče iživljavao nad Anadolu Efesom - 100:74!

Ni u jednom trenutku se nije postavljalo pitanje pobednika. Efes je samo u prvih nekoliko minuta meča imao rezultatski priključak, a sve posle toga je bila surova dominacija evropskog prvaka. Obradovićev tim je posle poraza od Banvita odgovorio u velikom stilu i naneo katastrofu gradskom rivalu. Već na kraju prve četvrtine je bilo ogromnih plus 17 za Fener, na poluvremenu se popelo do plus 23, a Efes ni u jednom trenutku nije uspevao da smanji dvocifreni zaostatak, a završilo se „stotkom“ Fenera i konačnom razlikom od 26 peona, iako je u jedno trenutku bilo i plus 28.

Fener je pucao iz svih oružja, efes nije znao odakle mu preti veća opasnost... Vonamejker, Dikson i Gudurić su rešetali sa bekovskih pozicija, Datome, Tompson i Veseli su dominirali pod košem. Čak je i perfekcionista Željko Obradović mogao mirno da prati meč i da se ne nervira.

Vonamejker je ubacio 15, Tompson 13, Mahmutoglu i Veseli po 13, Datome 11 poena... Marko Gudurić je do poluvremena dao osam poena i ostao na tom učinku do kraja s obzirom da u drugom poluvremenu i nije igrao mnogo. Na drugoj strani je Mekolum ubacio 22 poena, Štimac je ubacio šest poena uz devet skokova.