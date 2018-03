Rivers o Teu i Bobiju: Evropljani su odlični saigrači, Greg to zna

Miloš Teodosić se ustalio u prvoj postavi Los Anđeles Klipersa, a od nedavno mu društvo u timu pravi još jedan Srbin, Boban Marjanović koji je stigao iz Detroita.

Malo ko je očekivao Bobana Marjanovića u timu protiv Denvera, a on je dao 18 poena. To je pokazalo snagu Klipersa, ali i potencijal Marjanovića.

"To su košarkaši koji su igrali mnogo 'košarke' pre nego što su došli u NBA. Reći ću vam nešto - Greg Popovič već duže vreme dovodi igrače iz Evrope u svoj tim. A jedan od glavnih razloga je taj što su oni odlični timski igrači (saigrači). Ako želite da uzmete nešto iz evropske košarke, prva stvar treba da bude upravo to što su svi igrači odatle - odlični saigrači. A to ova dva momka pokazuju", rekao je Rivers.

Upravo o tome je govorio nedavno i pomoćnik selektora Aleksandra Đorđevića - Jovica Antonić. Sve se više u NBA ceni taj timski duh koji donose evropski igrači, posebno Srbi.

Foto: Action images