Stotka razbesnela Atamana, nema ruke za Žoca: Vodiš sa 24 i šutiraš šest sekundi pre kraja...

Ergin Ataman

Stara narodna kaže: ko gubi ima pravo da se ljuti. A Ergin Ataman se opasno naljutio posle Efesovog debakla u sudaru sa Fenerbahčeom. Tim Željka Obradovića je velikom istanbulskom rivalu u poslednjem napadu uvalio stotku za konačnih 100:74. Atamanu je prekipelo. Odjurio je u svlačionicu. Nije se, kako fer plej nalaže, rukovao sa kolegom sa protivničke klupe. Ne, nije bilo slučajno.

“Igrao sam mnogo puta protiv Željka, gubio, dobijao... Svaki put sam odlazio da se rukujem sa njim. Ali danas nisam. I on zna zašto“, počeo je ljuti trener Efesa pre no što je objasnio o čemu se radi.

“Protivnici i treneri moraju da se poštuju. A u našem poslu, kad vodiš 24 razlike i šutiraš šest sekundi pre poslednjeg zvuka sirene to je ogromno nepoštovanje protivnika“.

Potom je Ataman, kad već nije mogao na terenu, pokušao da Obradoviću uzvrati verbalnom provokacijom.

“Iskreno, žao mi ga je. Ali dobro, imao je tešku nedelju. Prvo ona afera sa šamarom, pa poraz od 25 poena protiv Olimpijakosa. Želim da naglasim da mi ga je žao“.

Mislimo ipak da je Atamanu pre svega žao zato što je Obradović obrisao parket sa Efesom. Ataman jednostavno nije lako podneo ovaj poraz, pa je krivicu otvoreno prebacio na igrače, između ostalih i na Vladimira Štimca.

“Posle tog poraza od Olimpijakos, Fener je, kao aktuelni šampion Evrope, morao da se digne. Ušli su u meč veoma čvrsto, koncetrisano, a mi na početku nismo uspevali da pronađemo ritam. Posle smo pokušali, ali je razlika bila ogromna, a neki igrači nisu nimalo pomogli. Moraćemo da povučemo neke rezove. Danas smo odlučili da igramo sa ovim timom, bili su tu Daglas i Štimas, ali se ispostavilo da smo pogrešili sa izborom. Možda je i to uticalo negativno na nas“.

(FOTO: Star Sport)