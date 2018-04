Bogdan Tanjević vodio je košarkaše Budućnosti u Evroligi, pre 18 godina. Nekadašnji selektor Crne Gore i siva eminencija evropske košarke ne krije da ga je uspeh podgoričkog kluba oduševio i kao nekoga ko je vezan za Crnu Goru i kao – navijača.

“Ja sam oduševljen. Navijao sam za Budućnost. Verovao sam u momke, video sam da mogu da idu do kraja”, rekao je Tanjević na početku razgovora za “Vijesti”.

Tanjević je osvajanje ABA lige okarakterisao kao veliki uspeh.

“Budućnost je osvojila ABA ligu u konkurenciji Zvezde, Cedevite - koja je finansijski stabilan klub, Olimpije, Partizana... Budućnost je najbolja na područuju u kome živi 22.000.000 ljudi. To je ogroman uspeh”, naglasio je Tanjević.

Prokomentarisao je i ulogu Aleksandra Džikića u velikom rezultatu.

“Džile je bolji trener od onog prethodnog (Zurosa)”, kazao je Boša.

“Ma, više volim naše ljude. Pogledao sam nekoliko treninga, gledao neke utakmice... Sve mi se dopalo”, kazao je Tanjević.

Bitan faktor u usehu Budućnosti je dobro odrađen prelazni rok.

“Pogođeno je sve. Sastav u kome veći deo čine igrači iz Crne Gore. Ja sam navijao za to - ekipa mora da bude prepoznatljiva po domaćim igračima”, rekao je Tanjević i dodao:

“Ne računajući našeg Gordića, koji je od 16. godine u Podgorici, veći deo sezone odigrala su samo dva stranca, do dolaska Doelmana. To je minimum u današnjoj košarci, a meni se to dopada i leži kao treneru. Taj trend treba i nastaviti”, ističe Boša.

Budućnost sada treba da odradi sve zahteve kako bi igrao Evroligu sledeće sezone.

“Ovo je izvanredna prilika da se i Morača spremi, umije... Budžet od četiri miliona, koliko traži Evroliga, nije lako obezbediti. Država je najavila pomoć, izjava predsednika Vlade Crne Gore je obećavajuća”, kazao je Tanjević.

Četiri miliona evra, minimum minimuma, ništa je u poređenju sa budžetom koji imaju stalni učesnici Evrolige.

“Armani ima budžet od 27.000.000, pa je završio na pretposlednjem mestu grupne faze Evrolige. Dakle, toliki novac je bio nedovoljan da se klub uključi u borbu za nešto više”, kazao je Tanjević za Vijesti.



Foto: MN Press