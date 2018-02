Teo solidan protiv Bulsa, Los Anđeles će tek videti Bobana (VIDEO)

Košarkaši Los Anđeles Klipersa savladali su Čikago rezultatom 113:103 i tako nastavio poteru za Denverom i poslednjim mestom koje vodi u plej-of.

Klipersi su prekinuli neugodni niz od tri poraza na svom terenu (Minesota, Boston, Portland) i upisali treću uzastopnu pobedu nad Bulsima u Stejpls Centru.

Domaći sastav je imao vođstvo praktično od prvog do poslednjeg sekunda, a sredinom poslednje četvrtine razlika je išla i na 15 poena viška (100:85). Bulsi su pretrpeli svoj šesti uzastopni poraz, odnosno četvrti u nizu van svog Junajted Centra.

Kliperse su do pobede vodili Danilo Galinari i debitant Tobijas Haris sa po 24 poena, dok je Lu Vilijams dopisao 21 koš. Miloš Teodosić je ponovo delio odlične asistencije kojim je najviše upošljavao Galinarija i Motrezla Herela, ali je generalni utisak da je mogao da odigra i mnogo bolje. Srpski plejmejker je odigrao 23 minuta i za to vreme skupio osam poena (3/7 iz igre, 2/5 za tri), uz to dopisao još po pet skokova i asistencija, uz jednu ukradenu loptu. Novi član Klipersa Boban Marjanović bio je u sastavu, ali nije debitovao.

Kod Čikaga Zek Lavin je upisao 21 poen, Pol Cipzer je dodao 16, a Robin Lopez 15 poena.

NBA - REZULTATI

LA Klipers - Čikago 113:103

ISTOČNA KONFERENCIJA

ZAPADNA KONFERENCIJA