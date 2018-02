Tipuj na Evroligu i osvoji ulaznice za Fajnal for!

Pogodi najveću kvotu i pravac - F4

Kompanija MOZZART nastavlja akciju „Pogodi najveću kvotu i osvoji karte – Final 4 u Beogradu“, kojom će i u ovom kolu nagraditi igrača sa najvećom pogođenom kvotom, koji na svom tiketu bude imao svih osam evroligaških parova u aktuelnom kolu.

Podsetimo, prošle sedmice dobili smo prvog osvajača kompleta karata za Fajnal for Evrolige, a do kraja ligaškog dela biće podeljeno još devet ovakvih setova. Srećni dobitnik iz Požarevca može da se pohvali da je baš zahvaljujući tome što je pogodio najveću kvotu u MOZZARTU stigao do najtraženijeg košarkaškog paketa stigao pre svih, pošto ih još nema u slobodnoj prodaji.

Da biste bili učesnik ovog takmičenja obavezno je da na svom tiketu imate samo utakmice elitnog košarkaškog takmičenja i to svih osam parova aktuelnog kola. Ukoliko ispunite ovaj cilj, potrebno je da pogodite najveću kvotu kako biste se nagradili fantastičnim poklonom i budete deo najvećeg košarkaškog spektakla u Beogradu ove godine.

Rezultati iz prethodnog kola pokazali su da još ništa nije izgubljeno za timove ispod crte, zbog čega i dalje ima prostora za neočekivane rasplete i čuda u preostalih devet rundi. Minimalnog, ali dok nada postoji - sve je moguće.

Crvena zvezda je ubedljivim porazom u Vitoriji prošle sedmice ostala na tri poraza iza osmoplasiranog Makabija, dok je košarkašima Baskonije poraz ekipe iz Tel Aviva došao kao šlag na torti i sada izabranici Pedra Martineza zaostaju samo jednu pobedu za Ponosom Izraela.

Makabi u četvrtak ima priliku da bar zadrži to rastojanje u odnosu na Baskoniju, ali u goste dolazi Barselona koja zna da zablista na trenutak, a onda da uđe u crnu seriju. Upravo je u jednom takvom nizu katalonski velikan, za koga je i ova evroligaška sezona praktično izgubljena. Sa čak četiri pobede zaostatka za Makabijem i trenutnom igrom praktično je nezamislivo videti Barsu u četvrtfinalnom društvu.

Takmičarski aspekt možda i nije prisutan, ali klub Barseloninog renomea mora da pazi na i ovako dosta ukaljan ugled. Vezani poraz na strai i to od Panatinaikosa, Valensije i Fenerbahčea pokazali su samo koliko je Barsina odbrana fragilna i zašto je među najlošijima u ligi. Barselona redovno protivnicima dopušta 80+ poena, tačnije bar 88 poena u šest od poslednjih sedam mečeva i dok u odbrambenom delu voda curi na sve strane, klupska vrhuška je pomislila da bi ovaj problem mogla da reši dovođenjem još jednog dobrog napadača. Edvina Džeksona će navijači tek videti na velikoj sceni, pošto je u porazu od Olimpije imao minimalni prostor za igru, ali tepko je očekivati da će i njegov ofanzivni učinak doprineti umanjivanju problema koji je prisutan duže vreme.

Za Makabi bi ovo trebalo da bude zicer situacija, jer u ovom trenutku zasigurno ima bolje napadače, iako su obe klupe dugačke. Tu je i momenat želje za odlaskom u narednu fazu posle dve pune sezone pauze, a čini se da je tim posle nekoliko godina lutanja sada nikad bliži tom ostvarenju. Ponudu možete videti OVDE.

Što se Baskonije tiče, nju čeka pakleno težak posao protiv Panatinaikosa, koji posle debakla u Bambergu i tri poraza u poslednja četiri kola ima obavezu da zadrži gotovo savršen učinak na svom terenu (samo jedan poraz od starta sezone). Da ne preterujemo, teško je bilo za očekivati da bi i ovaj Panatinaikos mogao da nadigra TOP klubove poput CSKA i Fenera. Zato bi Baskonija trebalo da bude nešto lakši zalogaj.

Zeleni imaju napadačku moć da pariraju sve boljim Baskima, Nik Kalates igra u životnoj formi i praktično je element bez kojeg tim ne funkcioniše. Imaju kvalitetne centre koji mogu da pariraju Vojtmanu, Malmanisu i Poajeu, te vrlo pokretnom Šengeliji, a tu će najveću odgovornost imati strašni defanzivac u vidu Džejmsa Gista. Ako u meč uđe sa prepoznatljivom dozom agresije, što je Zvezdi nedostajalo prošle sedmice, PAO bi lako mogao da uspori Baskonijin ritam, spreči njene igrače da se razigraju i tako brzo steknu veću razliku. U suprotnom, biće teško sustići je.

Ne treba zaboraviti, ipak, da su dve od poslednje tri utakmice ovih takmaca u Atini pripale gostima, te da je PAO prošlosezonski okršaj dobio posle velike drame i to uz minus poene. Sve kvote za ovaj meč možete naći OVDE.

Prvoplasirani CSKA stiže na noge Valensiji u nezgodnom trenutku, što bi samo moglo da znači da će puleni Dimitrisa Itudisa proliti malo više znoja kako bi došli do pobede. Valensija jeste u seriji od pet trijumfa na svom terenu, ali u tom nizu padali su Saragosa, Fuenlabrada, Betis, te Himki i Barselona koji znaju da izgube od najlošijih, ali i da iznenade najbolje.

Armejci se nisu baš pokazali na poslednjem gostovanju u Španiji, pošto ih je Barsa dobrano iznenadila i ubedljivo savladala. Doduše, košarkaši CSKA nisu tada imali svoje veče i procenti su bili daleko ispod realnih (19/44 za dva, 7/23 za tri), što je dobrano uticalo na konačni ishod. Od tog poraza CSKA je naređao pet trijumfa, a gledajući koliko Valensija ume da zavisi od jednog igrača, pa čak i toga kakav početak utakmice imaju njeni igrači, u 40 minuta borbe CSKA ne bi trebalo da ima problem da obezbedi pobedu. Kvote za meč pogledajte OVDE.

Gledajući sve što se dosad dešavalo, Unikaha ima više razloga da pojuri trijumf u meču sa Efesom. Mada, gledajući sadašnju formu i igru jednih i drugih, oba tima su daleko od željenog i očekivanog. Unikaha je ponovo bez Nemanje Nedovića i u minulih pet kola ima četiri poraza, dok Ergin Ataman još nije uspeo da pronađe adekvatan način da pokrene ekipu napred. Što je donekle i očekivano, pošto ovo nije njegovim ti, nisu njegovi igrači i kada je dolazio zatekao je haos.

Kec je nešto bliži, ali probajte s hendikepom. Opširnije o ponudi OVDE.

Utakmice u petak donose podjednako neizvesnosti i uzbuđenja. Na programu će biti stari evropski klasik, jedan komšijski sudar, a na teren će izaći i košarkaši Crvene zvezde, te aktuelnog evropskog šampiona Fenerbahčea.

Mnogim košarkaškim poklonicima u Srbiji verovatno će najzanimljivija biti dešavanja u dvorani Aleksandar Nikolić, gde će crveno-beli dočekati Olimpiju iz Milana.

Iako su šanse za prolaz u četvrtfinale gotovo nepostojeće, ekipa iz Milana stiže u Beograd sa željom da nastavi dobru seriju igara na strani i veže treću pobedu. Ali, u dosad jedinom susretu ovih takmaca u hramu košarke završen je sigurnom pobedom domaćina.

Zvezda posle ubedljivog poraza od Baskonije ima želju da pred vernim navijačima odigra dobru utakmicu i pobedom ne samo zadrži kakvu-takvu šansu za prolazom u plej-of, već i da Olimpiju direktno otpiše iz dalje trke.

Italijani i ove sezone dosta lutaju i ne mogu da pronađu konstantnu formu, što je uz jasan nedostatak hemije uticalo da i ova evroligaška sezona bude prokockana i pored velikih ulaganja.

Zvezda će biti jača za Džejmsa Feldina, čija bi minutaža trebalo da bude značajno veća posle oporavka od povrede skočnog zgloba, dok na Pera Antića verovatno ni sada neće moći da se računa.

Crvena zvezda ima vatrenu moć da se suprotstavi Olimpiji, ali će od izuzetne važnosti biti da Tejlor Ročesti i Milko Bjelica konačno pronađu svoj ritam. Dvojica iskusnih skorera su već neko vreme u minus fazi i protiv Baskonije se najbolje videlo koliko je Zvezda ranjiva.

Ako crveno-beli budu imali svoj dan pobeda se ne dovodi u pitanje. U suprotnom, teško da će ostatak ekipe moći da se nadigrava sa Gaudlokom, Micovim, Bertansom, Kalnijetisom, Kuzminskasom, Tiodorom i ostalima... Više pogledajte OVDE.

Dvoboj dva različita košarkaška stila i jedan od najvećih evropskih klasika gledaćemo u Madridu. Realu kao predstavniku slobodnog, napadačkog stila i drugi najefikasniji tim u takmičenju s prosekom od 84 poena u goste dolazi najbolja odbrana Evrope, koja rivalima dopušta nešto preko 73 poena. Kec je sigurica. Kvote pogledajte OVDE.

Doduše, ta brojka je u poslednje vreme porasla jer Olimpijakos pruža zabrinjavajuće loše partije u gostima u poslednje vreme. Samo jedan brejk u poslednjih šest utakmica i prosek od 76 primljenih koševa u tom periodu pokvario je utisak gledajući prvi deo sezone.

Olimpijakosovi najveći problemi dolaze upravo iz loše odbrane, pošto je pirejski velikan navikao da utakmice igra na „minus“ poene i nema tako raznovrstan napadački arsenal s kojim bi mogao da se takmiči protiv ofanzivno potentnijih sastava.

Uzgred, ne treba zaboraviti da Olimpijakos u Madridu nije slavio punih devet godina i da samo jednom u tom crnom nizu nije protivniku dozvolio manje od 82 poena!

Gledajući koliko moćno Real izgleda na svom terenu i da je nanizao deset pobeda nema dileme da se sprema teren za još jednu recku. Opet, Olimpijakos je prošle sedmice pregazio Fenerbahče na svom terenu i možda bi to mogla da bude inicijalna kapisla za nešto bolja izdanja na gostovanjima. Kompletnu ponudu možete naći OVDE.

Fenerbahče će u Istanbulu otvoriti program za petak, a u goste stiže Bamberg koji jednostavno ne zna kako se pobeđuje u gostima. Poslednji brejk tim Andree Trinkjerija ostvario je još početkom novembra, a trenutno je u gotovo nestvarnoj seriji od 13 poraza u svim takmičenjima. Kao gost, da naglasimo.

Protiv aktuelnog šampiona neće Bamberg imati šta da traži, pogotovo jer će Fener tražiti iskupljenje za blamažu u Pireju. Tim Željka Obradovića je tu utakmicu odigrao baš loše u svim segmentima, a na leđima ekipe je i pritisak drugog mesta, koje pikira čak pet klubova u ovom trenutku.

Ne očekujemo da će utakmica ići u plus, Bamberg je drugi najlošiji ofanzivni tim lige sa 75 poena u proseku, dok Fener ima drugu najbolju odbranu sa istim brojem dopuštenih poena.

Susret Žalgirisa i Himkija u Žalgirio Areni mogao bi da nam odgonetne ko ima veće šanse da pojuri bar četvrtu poziciju, koja donosi prednost domaćeg terena u četvrtfinalu.

Himki je pulenima Šarunasa Jasikevičijusa ostali dužnici zbog prošlosezonskog poraza na istom mestu. Litvanski velikan je u seriji od sedam evropskih pobeda na svom terenu, dok je Himki u poslednje vreme kao gost dobijao samo mečeve gde nijedan protivnik nije prelazio granicu od 80 ubačenih koševa. Što se kosi sa Žalgirisovom napadačkom filozofijom, gde su mnogi osetili sirovu moć Šarasovih bombardera.

Mi verujemo u keca, ali probajte i kombinaciju s plusom. Sve kvote pogledajte OVDE.

Dobitne tikete iz svakog kola možete ispratiti klikom na pobednički tiket na stranici beta.mozzartbet.com.

Pravila takmičenja „Pogodi najveću kvotu i osvoji karte za Final 4“ možete pročitati OVDE.

NAPOMENA: U obračun za nagradu ne ulaze tiketi koji sadrže mečeve van Evrolige, tiketi sa poenima igrača, kao i sistemski tiketi, LIVE BET tiketi, tiketi sa brzim igrama i klađenjem na brojeve.

EVROLIGA - 22. KOLO

Četvrtak:

20.05: (1,60) Makabi Tel Aviv (14,5) Barselona (2,55)

20.15: (1,45) Panatinaikos (15,0) Baskonija (3,05)

20.30: (4,40) Valensija (17,0) CSKA Moskva (1,25)

20.45: (1,50) Unikaha (14,5) Efes (2,85)

Petak:

18.45: (1,15) Fenerbahče (20,0) Bamberg (6,00)

19.00: (1,50) Žalgiris (14,5) Himki (2,85)

19.00: (1,45) Crvena zvezda (15,0) Olimpija Milano (3,05)

20.45: (1,35) Real Madrid (16,0) Olimpijakos (3,50)

(FOTO: Star Sport, MN Press)