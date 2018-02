Zvezdo, šta se desilo s odbranom?

Crvena zvezda je igrala u Vitoriji, ali je odbranu ostavila u Beogradu. Dvorana Fernando Buesa više nije Zvezdina sigurna kuća. Košarkaši Baskonije svojski su se potrudili da se višegodišnjem negativnom trendu stane na put, a to su učinili s mnogo autoriteta - 103:84 (27:17, 26:23, 22:19, 28:25).

Ne treba mnogo komentarisati - dovoljno je pogledati konačni rezultat. Baskonija se poigrala sa ekipom koju do ove večeri nikada nije pobedila na svom terenu i kao gumicom obrisala je sve ono što su neke prethodne generacije jadranskog šampiona radile u srcu Baskije. Zato će ovaj poraz dobro zapamtiti, jer se sada dobro videlo koliko je Zvezda ranjiva kada napadački nije na svom nivou. Previše dopuštenih ofanzivnih skokova protivniku (osam), mnogo namernih faulova (četiri), premalo dobrih reakcija...

Nije Crvena zvezda mogla da računa na rovitog Džejmsa Feldina, ni povređenog Pera Antića, a na sve to bila je s potpunim odsustvom bilo kakve ideje u odbrani. Baskonija je razotkrila sve, pa i najmanje Zvezdine defanzivne mane i nadigrala je kao retko ko ove sezone. Napadački igrači Dušana Alimpijevića još i nisu bili tako loši, ako znamo da su nova, ispodprosečna izdanja imali Tejlor Ročesti i Milko Bjelica. Dvojac koji je većim delom sezone držao najveći teret na svojim leđima ponovo je bio van ritma. Odlični plejmejker ostao je na svega devet poena, dok je iskusni Bjelica svoje prve koševe ubacio tek u 28. minutu. Što je u odsustvu već pomenutih kajli bilo nešto što ostatak ekipe nije uspeo da nadoknadi. Na sve to Stefan Janković je na tuširanje otišao već nakon prvog minuta drugog poluvremena zbog druge nesportske greške i nesmotrenog faula na Rinaldsu Malmanisu, koga je mogao ozbiljnije da ga povredi.

Jedina svetla tačka celog putovanja u Baskiju bio je Dilan Enis. Kanadski šuter odradio je svoj posao gotovo bez greške, ruka ga nije izdala u šutu sa distance, mada je mogao da bude sigurniji u nekim prodorima ka košu. S tim da je, za razliku od saigrača znao da koristi svoju brzinu i dobru kontrolu lopte zarad održavanja kakve-takve nadu. Na kraju je skupio 22 poena (2/7 za dva, 4/5 za tri). Baskonija je, jednostavno, bila suviše moćna. Već posle uvodne deonice moglo videti kakav će konačni ishod utakmice biti, a iako je na mahove izgledalo kao da Zvezda možda i može da vrati rezultatsku neizvesnost, to se nije desilo.

Potvrdio je još jednom Rodrig Bobua da može da igra vrhunsku košarku kada je u svom elementu, a ponovo je odigrao vrlo dobro protiv crveno-belih. Meč je završio s 25 poena i bio daleko najefikasniji igrač svog tima. Ušao je pod kožu Tejloru Ročestiju i već na startu utakmice vezao prvih devet poena svog tima, sve preko najboljeg Zvezdinog igrača. To je nateralo Alimpijevića reaguje i u igru pošalje Enisa pre vremena. To je donelo samo određenog pomaka u napadu, ali je ekipa izgledala kao raštimovan orkestar u odbrani. Na svaki Zvezdin pogodak Baskonija je reagovala furizonim serijama kojim je lomila protivnika i dizala razliku. Prvo je to radio Bobua lakim prodorima kroz reket, onda su Poaje i Malmanis s nekoliko ofanzivnih skokova obezbedili svojim saigračima priliku da se isprave, a kada su na teren izašli Vojtman i Šengelija, a sa njima i Garino - delovalo je kao da Zvezdinih igrača nema u reketu. Alimpijević je pokušao sa čestim rotacijama Lesora, Jovanovića i Omića, te Bjelice i Jankovića, ali bezuspešno. Ponovo je Zvezda pokazala nemoć u svojoj defanzivnoj četvrtini terena, a gotovo zbunjujućim reakcijama i lošim vraćanjem nazad igračima Baskonije dozvolila je da stignu do previše lakih poena. Što polaganjem, što trojkama. Tako je domaćin punio kolonu asistencija i na kraju ih skupio čak 28! Na kraju prve deonice - devet, do poluvremena - 16.

Sve ono što je Zvezda nespretno gradila tokom prvog dela srušilo se poput kule od karata. Baskonija je, ispostavilo se, tek tada prebacila napad u petu brzinu i tako potpuno dokusurila nemoćnog rivala. Otišla na trocifren broj poena i naterala Zvezdin stručni štab da se zapita - zašto je odbrana ostala u Beogradu?

BASKONIJA - CRVENA ZVEZDA 103:84

/27:17, 26:23, 22:19, 28:25/

Dvorana: Fernando Buesa.

Gledalaca: 9.622

Sudije: Boris Rižik (Ukrajina), Elijas Koromilas (Grčka), Serđo Silva (Portugalija).

Baskonija: Vildoza 2, Tima 4, Vojtoman 6 (5sk, 4as), Malmanis -, Uertas 7, Bobua 25 (9/12 za dva), Džening 18, Diop -, Grejndžer 10 (6as), Poaje 8 (6sk), Šengelija 11 (7sk), Garino 12.

Crvena zvezda: Dangubić 10, Davidovac 10, Lazić 3, Dobrić 5, Feldin -, Janković 2, Ročesti 9 (5as), Omić 6, Lesor 9, Enis 22, Jovanović 4, Bjelica 4.

EVROLIGA - 21. KOLO:

Četvrtak

CSKA - Real Madrid 93:87

/Rodrigez 18 - Dončić 21/

Efes - Valensija 82:66

/Mekolum 24 - Grin 18/

Barselona - Armani 81:83

/Tomić 14 - Gaudlok 20/

Žalgiris - Makabi 99:84

/Jankunas 17 - Rol 17/

Olimpijakos - Fenerbahče 95:70

/Spanulis 19 - Dikson 24/

Petak

Himki - Unikaha 68:66

/Šved 22 - Vašinski 16/

Bamberg - Panatinaikos 95:74

/Rabit 26 - Kalates 31/

Baskonija - Crvena zvezda 103:84

/Bobua 25 - Enis 22/

