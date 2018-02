Fenomen Superboula - više od igre, njegovo veličanstvo novac

Ono što je za Evropljane i Južnoamerikance, recimo, finale Svetskog prvenstva u fudbalu, to je za Amerikance Superboul - najvažniji sportski događaj, "utakmica svih utakmica". Poslednji meč sezone u američkom

fudbalu je globalni fenomen, koji odavno prevazilazi tlo SAD, koji se poput virusa širi ostatkom planete. Možda nama košarka i NBA liga zvuči primamljivije, ali Ameri nemaju dileme. Skorašnje istraživanje kaže da od onih koji prate bar jedan sport, NFL je na prvom mestu sa 35 odsto, na drugom je bejzbol sa 14 odsto, a na trećem... Ne, nije košarka, soker, hokej, nego opet američki fudbal, ali onaj koledž.

Iako ima sportski predznak, Superboul je mnogo više od guranja, udaranja, hvatanja jajaste lopte, to je i šoubiznis, fabrika za pravljenje novca. Milijarde dolara se obrnu tokom nedelje Superboula, a ove godine će stanovnici ledenog Mineapolisa osetiti blagodeti borbe za čuveni trofej Vinsa Lombardija (visok je 53 centimetra, težak 3 kilograma, a vredi 25.000 dolara).

Procenjuje se da će ove godine tokom Superboula da se potroši oko 15 milijardi dolara na robu, dresove i hranu koji su u vezi sa ovim događajem. Samo na Dan zahvalnosti Amerikanci pojedu više hrane i popiju više pića nego na dan Superobula. Tradicija kaže da prodaja TV aparata "preko bare" ide najbolje te nedelje pred veliku utakmicu jer ne gleda se taj spektakl na starom televizoru. Tog dana nema nijednog sportskog događaja. Ne igraju se utakmice NBA i NHL. Jednostavno, oči cele Amerike ove godine biće uprte u stadion US Benk u Mineapolisu.

Ulaznica za prvi Superboul odigran 15. januara 1967. godine na legendarnom Koloseumu u Los Anđelesu, kada su Grin Bej Pekersi savladali Kanzas Siti Čifse - 35:10, koštala je šest dolara, a sada od 950 do 5.000 dolara. Naravno, to su zvanične cene, ne moramo ni da navodimo da su svih 66.655 karata koliko staje gledalaca na velelepnom stadionu vrednom 1.129.000.000 dolara, razgrabljene (očekuje se da Filadefija ima više navijača). Na crnom tržištu one koštaju bar pet, šest puta više. Mesta u posebnim VIP ložama, najbliže terenu koštaće oko 5.000 dolara, a oni su namenjeni sponzorima, porodicama igrača i poznatim ličnostima.

Poređenja radi, sezonska karta za mečeve Minesote Vikinga za ista ta mesta košta 4.000 dolara. Kakva bi jagma tek bila za zlatnim parčetom papira da su domaći Vikinzi bili učesnici Superboula, a pali su na pretposlednjem stepeniku od Iglsa u Filadelfiji i nisu postali prvi tim u istoriji koji se borio za krunu na svom stadionu.

Šta tek da kažemo za industriju marketinga? Iz godine u godinu cena reklamnog bloka tokom Superboula skače do neslućenih visina. Ove godine, reklama od pola minuta košta tričavih 7.700.000 dolara. Za velike - prava sitnica. One se utrkuju ko će imati više tih reklamnih blokova od 30 sekundi, ko će imati bolji, efektniji, prodorniji spot. Staro pravilo advertajzinga u Americi kaže da si popularan i bogat koliko imaš reklama.

Gde je sport, tu je i muzika. Na poluvremenu 52. Superboula čast da zabavlja gledaoce na 20-minutnom spektaklu imaće Džastin Timberlejk. Naravno, i ove godine se očekuje spektakularna scenografija. Za čas

posla, dok igrači odu na zasluženi odmor, stadion se pretvori u muzičku arenu. Pre utakmice, čuvena Pink pevaće himnu SAD. Mini koncertom tokom Superbula znači da si te godine najpopularniji u SAD. Na poluvremenu "utakmice svih utakmica" prethodnih godina pevale su velike zvezde: Majkl Džekson, Dženet Džekson, Madona, U2, Pol Mekartni, Bjonse, Keti Peri, Bruno Mars...

Da se malo vratimo sportu, Nju Ingland će imati priliku da se izjednači sa ljutim rivalom iz AFC Pitsburgom po broju trofeja Vinsa Lombardija. Stilersi imaju šest i po tome su rekorderi. Po pet imaju: Nju Ingland Petriotsi, Dalas Kaubojsi i San Francisko Fortinajnersi, po četiri Grin Bej Pekersi i Njujork Džajantsi... Ekipa iz Bostona je rekorder sa 10 učešća u Superboulu, a Tom Brejdi je najtrofejniji igrač sa pet prstenova iz sedam finala. S druge strane, Filadelfija nema još krunu najbolje ekipe u NFL, a pre 13 godine izgubili su Superboul upravo od Nju Inglanda (24:21).

Grad u Pensilvaniji svi u Americi smatraju za luzerski, najmalerozniji. Poslednjih 35 godina samo je bejzbol tim doneo gradu trofej, i to 2008. godine.

PIŠE: Željko Mutavdžić

(FOTO: Action Images)