Đere junački, ali nije uspeo - Ameri poveli u Nišu

Amerikanci su poveli protiv Srbije sa 1:0 u meču prvog kola Svetske grupe Dejvis kupa, pošto je Sem Kveri u polupraznom niškom Čairu pobedio Lasla Đerea - 6:7 (4:7), 6:2, 7:5, 6:4.

U drugom duelu u petak sastaće se Dušan Lajović i Džon Izner, u subotu je na programu dubl, a u nedelju još dva okršaja u singlu.

Đere je odlično počeo duel i pomalo neočekivano rešio prvi set u taj brejku u svoju korist.

Ipak, u nastavku meča, kontrolu je preuzeo iskusni Kveri koji je još jednom potvrdio da mu je glavni kvalitet ubitačan servis.

Lagano je američki teniser stigao do izjednačenja, ali ga je onda u trećem setu Đere namučio. To, međutim nije bilo dovoljno da reprezentativac Srbije ponovo dođe do prednosti u setovima.

Kveri je sredinom četvrtog seta uspeo da napravi brejk i bilo je jasno da je, kako vreme odmiče, sve bliži pobedi. Uspeo je u četvrtom setu na svoj servis da završi ceo posao.

Valja podsetiti da je Srbija u ovom okršaju sa Amerikancima znatno oslabljena jer nema najboljih, ujedno i onih koji su osvojili Salataru 2010. godine - Novak Đoković, Janko Tipsarević i Viktor Troicki.

(FOTO: Starsport)