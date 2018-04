Borna Ćorić je jedan od najvećih talenata u svetu tenisa. Ipak, njegovo prilagođavanja ne "veliku scenu" predugo traje tako da ga mnogi već vide kao "promašaj" pošto mu je "već" 21 godina, a trenutno je 39. na svetu.

Momak iz Zagreba se ove sezone probudio i konačno igra na nivou kvaliteta koji poseduje, te je na mastersu u Indijan Velsu stigao do polufinala, dok je u Majamiju zastao stepenicu ranije. Čini se, međutim, da je danas pred njim najveći izazov, jer u drugom kolu mastersa u Monte Karlu (šljaka, 4.872.105 evra) ukršta rekete sa Novakom Đokovićem. Biće to pravi YU-derbi, ali i bitka između ktitora i učenika.

Ljudima iz sveta tenisa dobro je poznato da su igrači i stručnjaci iz bivše Jugoslavije dobro povezani, često veliki prijatelji pošto, jelte, pripadaju istoj kulturi i koriste isti jezik. A Ćorić je upravo na osnovu toga imao najboljeg mogućeg pomagača - Noleta, o čemu je i ovaj put posvedočio:

"Novak i ja smo odlični prijatelji i ja mu mnogo dugujem. Imamo divan odnos jer je on čovek koji mi je mnogo pomogao, naročito kada sam bio mlađi".

Teren, naravno ne poznaje prijateljstvo u ovakvim situacijama, tako da Đoković ne može da očekuje da mu se Hrvat "skloni" danas u Kneževini. Ono što je naš as pokzao u prvom kolu protiv Dejvis kup saborca Lajovića bilo je impresivno, ali ne indikativno. Kretao se munjevito, sigurno servirao, imao odgovor na sve. Ali... Duci ume da odigra očajno, kao što je to i bio slučaj u ponedeljak, tako da je teško odrediti trenutni Novakov nivo.

Iako mu se Marjan Vajda vratio u boks i tako ga mentalno ojačao, Nole i dalje sumnja u sebe i to bi mogao da mu bude kamen spoticanja u meču sa Ćorićem. Hrvat je u dobroj formi, ne plaši se izazova i voli da igra protiv najboljih. Zato Radmilo Armenulić u razgovoru za Informer pručuje Đokoviću da mora da odigra muški.

"Može da izgubi, neće to biti kraj karijere, ali mora da bude muški. Ako izgubi u tri seta - u redu. Ćorić jeste blagi favorit, međutim ako Novak opet glatko izgubi onda mora da vidi šta će dalje. To bi bilo baš zabrinjavajuće", podvukao je iskusni stručnjak.

Pobednik susreta Đoković - Ćorić ide na Dominika Tima sa kojim će se boriti za prolaz u četvrtfinale.

Foto: Action Images