Dominika Cibulkova

Nakon dva jaka turnira u Madridu i Rimu ova sedmica prestavlja u svetu profi tenisa neku vrstu kratke pauze pred vrhunac dela sezone koji se igra na šljaci - Rolan Garosa. A dok ne počne pariski grend slem (27. maj) naše kladilačke apetite utaživaćemo na manjim takmičenja.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pon 18:05 7840 ATP Tiafoe F. - Harrison R. tb da 2,10 Pon 14:55 7844 ATP Gojowczyk P. - Karlovic I. ki 1 1,80 Pon 18:05 7852 ATP Monfils G. - Marterer M. 1s 1 1,70 Pon 17:35 7856 WTA Cibulkova D. - Paquet C. ts dva 1,35 Pon 13:55 7975 ATP G.Simon - Samper J. tb ne 1,60 Pon 15:05 7980 WTA Bertens K. - Radanovic D. hs 1 (-1.5) 1,25 Ukupna kvota 17,35

Žene, barem deo njih su se rasporedile po Nirnbergu i Strazburu. Naravno, to mahom nisu vrhunske igračice pošto se one ipak čuvaju za RG. Sa turnira u Nemačkoj pažnju nam je skrenuo duel aktuelne i dvostruke uzastopne šampionke, Kiki Bertens. Holanđanka danas otvara takmičenje protiv našeg četvrtog reketa, Dejane Radanović koja se probila kroz kvalifikaccije do glavnog žreba. Nažalost, 22-godišnja Zrenjaninka nije imala sreće te verujemo da će joj prvo kolo biti i poslednje.

Pošto smo već krenuli sa sigurizzama, dodajemo još jednu sa takmičenja u Francuskoj, a to je meč Dominika Cibulkova - Kloe Pake. Naravno, iskusna Slovakinja je veliki favorit protiv malo poznate domaće teniserke.

Sa muške strane belog sporta stižu nam takmičenja u Ženevi i Lionu. Naravno, kao i u slučaju "ženskih" turnira, podloga je šljaka. Upravo zato nam je pažnju skrenuo duel u Švajcarskoj Ive Karlovića i Petera Gojovčika. Hrvat je jednostavno previsok i prestar za bilo kakvo snalaženje na toj podlozi te verujemo u pobedu Nemca kao i na prethodna dva odmeravanja sa Zagrepčaninom. Zanimljivo će biti i u potonjem duelu između dva Amerikanca, Frensisa Tijafoa i Rajana Herisona gde predviđamo opaku borbu...

Sigurizzu smo potražili i u Lionu, gde su se danas borila dva naša tensiera, Dušan Lajović i Laslo Đere. Nama su pažnju skrenula dva meča i to dva Francuza. Prvi je Žil Simon od kojeg očekujemo da brzo završi posao sa kvalifikantom iz Španije, Đordijem Sampre Montanom, isto kao i Gael Monfis kojem je protivnik Nemac Maksimilijan Marterer.

***kvote su podložne promenama

Foto: Action Images