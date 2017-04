Humanitarni tiket u podne: Robert Prosinečki tipuje za školu u Zablaću kod Čačka

Veliki Žuti očekuje golove u mančesterskom derbiju

Kakvo srce ima čovek kome se poverava prvi, najvažniji jedanesterac u finalu Kupa evropskih šampiona? Svakako veliko jer puckali su živci navijačima kraj malih ekrana te 1991. kada je Robert Prosinečki postavio loptu na kreč i pucao na sve ili ništa na stadionu Sveti Nikola u Bariju. Zvezda se pobedom protiv Olimpika iz Marselja popela na krov Evrope. A danas Robi sa MOZZARTOVE bele tačke šutira direktno u rašlje „Humanitarnog tiketa u podne“, za novi humanitarni dobitak koji je pogotkom Ane Bekute dostigao sumu od 3.149.462 dinara.

Ako Robert Prosinečki pogodi, zna se… Stadion možda neće eksplodirati, ali će zato dečja srca u Osnovnoj školi „Vladislav Petković Dis“ u Zablaću kod Čačka zaigrati od radosti. Prosinečki igra za njihovu obrazovnu ustanovu jer baš u tu školu idu i deca iz Ježevice za koju sadašnjeg selektora Azerbejdžana, nekadašnjeg stratega i igrača Crvene zvezde, Barselone, Reala, Portsmuta... vežu detinjstvo, uspomene, zapravo ljudi koji jedva čekaju da se Robi pojavi u Ježevici na igralištu na kom je kao dete vežbao šut koga za sva vremena beleže fudbalske čitanke.

Pucaj Robi i srećno u plemenitom tiketu!

Prva utakmica dolazi iz Danske, prvi meč kupa te države, VENDSISEL - KOPENHAGEN. Domaći u poslednjih pet utakmica imaju skor od 3-1-1. Serija Kopenhagena traje šest mečeva bez poraza. Dve ekipe dosad nisu odmeravale snagu, ali favorit se zna.

„Na početku, odigraću dvojku na Kopenhagen“, kaže za Robert Prosinečki za MOZZART Sport, portal koji, kako kaže, rado čita i u Azerbejdžanu.

Sećate li se da je Robi bio i „Čileanac“? Igrajući i za mladu selekciju Jugoslavije 1987. na Svetskom prvenstvu u Čileu, Robi je bio u timu osvajača titule, a proglašen je i za najboljeg mladog fudbalera na planeti. Tri godine kasnije imenovan je i za najboljeg fudbalera u SFRJ…

Naredni par na humanitarnom tiketu našeg gosta je duel ANDERLEHT - ŠARLROA. Plej-of Belgije u kome domaći nemaju poraz. Gosti su četvrti sa dva remija i po jednom pobedom i porazom. Anderleht ima osam uzastopnih pozitivnih rezultata, uz samo jedan neuspeh u meču sa Mančester Junajtedom. Šarloa je imao seriju od čak pet uzastopnih remija. Statistika je neumoljivo na strani Anderlehta 29 trijumfa nad današnjim rivalom.

„Na mečevima dva sastava bilo je golova pa ću se okušati sa igrom 3+.“

Prosinečki je uvek direktan, ali i skroman. Vešte driblinge je skoro uvek koristio s merom, pa se i dan-danas pripoveda da jedino on može da postigne gol sa Autokomande… To će pokušati i danas u kladilačkom izazovu koji beleži da je MOZZARTOV humanitarni dobitak do sada stigao do 46 dobitnika, odnosno na preko 35 različitih adresa.

Treći susret na MOZZARTOVOM dobrotvornom listiću po Robijevoj želji jeste meč SEVILJA - SELTA. Prosinečki sigurno dobro poznaje prilike u Primeri. Domaći drže četvrtu poziciju, a gosti imaju 22 boda manje. Sevilj je u formi, ali nije imala sreće sa velikom Barselonom odnosno sjajnim Atletikom. Iznenđujuće, ali statistika međusobnih utakmica je na strani Selte, 14 trijumfa, Sevilja ima tri manje.

„Bez mnogo vaganja igram keca na Sevilju.“

Za Robija je bio izazov da odigra i veliki derbi sa Ostrva, duel dva kluba iz Mančestera, SITI - JUNAJTED. Traži se gazda u Mančesteru. Trenutno Građani imaju bod više od Đavola. Arsenal, Čelsi i Monako pronašli su slabe tačke Sitiju. Junajted nije izgubio u poslednjih devet utakmica.

„Verujem u napadače oba tima i igram GG“, reče Robert Prosinečki koji je samostalnim trenerskim vodama zaplovio na Marakani, da bi se zatim preko Turske i Kajzerija otisnuo do klupe nacionalnog tima Azerbedžana.

Igrom dođosmo i do kraja plemenitog tiketa, pa Robert u poslednjoj rundi za danas tipuje na susret ATLETIK - BETIS. Bilbao vodi bitku za izlazak u Evropu. Betis nije ugrožen, ali mora da osigura poziciju u Primeri. Domaći iz pet poslednjih utakmica imaju čak četiri trijumfa. Betis je kao poslednje tukao Seltu i Eibar.

„Da završim s golovima, 3+“, konstatuje Robert Prosinečki.

Time bi bilo zaključeno današnje humanitarno tipovanje čoveka koga su navijači okarakteriali kao arhitektu fudbalske igre poredivši ga sa Ćabijem Alonsom koji je posle Roberta postao ono što je Prosinečki odavno bio.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Čet 20:30 4019 ŠPA 1 Sevilla - Celta ki 1 1,35 Čet 21:30 4020 ŠPA 1 Ath.Bilbao - Betis ug 3+ 1,60 Čet 20:30 1814 BE1PF Anderlecht - Charleroi ug 3+ 1,60 Čet 19:00 5541 DAN K Vendsyssel - Copenhagen ki 2 1,30 Čet 21:00 2011 ENG 1 Man.City - Man.Utd. tgg gg 1,75 Kladi se

* Prikazane kvote bile su aktuelne u trenutku kada je učesnik sastavljao tiket i podložne su promenama

Pišu: Miloš Milić i Đurđe Mečanin