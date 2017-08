TRANSFERI UŽIVO (30. avgust): Čekamo Kutinja, Sančeza, Van Dajka, Kostu, Di Mariju, Lemara, Mustafija, Oksa, Drinkvotera, Ljorentea, Origija, Mareza...

Pratite sa nama zbivanja sa fudbalske pijace

Veličina slova A A A

13.51 - Da se vratimo na Rosa Barklija. Čelsijeva ponuda od 27.000.000 evra je odbijena, Everton traži čak 38.000.000 evra za precrtanog vezistu koji je ušao u poslednju godinu ugovora. U logičnom svetu bi ova ponuda Plavaca bila dovoljna, ali transfer tržište u Premijer ligi odavno nema veze sa logikom i realnošću. Everton se nada i ponudama Arsenala i Totenhema za Barklija. Čekamo rasplet...

13.46 - Poslednje vesti iz Italije glase da je pukao transfer Gabrijela Palete iz Milana u Lacio. Sve je bilo dogovoreno, ali je onda iskusni štoper povukao ručnu i rešio da odustane od transfera u Rim.

13.42 - Tunišanski vezista Vahbi Kazri se trenutno nalazi u Renu na lekarskim pregledima, posle kojih će potpisati ugovor o jednogodišnjoj pozajmici iz Sanderlenda. Pre 18 meseci ga je Sanderlend platio Bordou skoro 12.000.000 evra.

13.38 - GOTOVO! Anderleht je za 2.000.000 evra doveo kapitena portugalske Vitorije Gimaraeš. Žozue Sa dolazi u Brisel u transferu teškom 2.000.0000 evra, potpisaće na četiri godine i naslediti Brama Najtinka koji se preselio u Udineze.

13.31 - BLIZU JE! Gžegož Krihoivjak je na Tviteru objavio da se "vratio u igru". Izgleda da je sve dogovoreno oko prelaska u VBA.

13.26 - Bolonjino krilo Antoni Munije je juče odbio azerbejdžanski Karabag, a sada je na ivici prelaska u Panatinaikos.

13.23 - GOTOVO! Serž Orije se oglasio na društvenim mrežama sa najavom da je dobio zeleno svetlo za vizu i radnu dozvolu koje su bile prepreka njegovom 25.000.000 evra teškom transferu u Totenhem.

13.19 - Radov štoper Nikola Maraš nastavlja karijeru u Portugaliji. On je otputovao na lekarske preglede i potpis ugovora sa tamošnjim prvoligašem Šavesom. Opširnije OVDE.

13.15 - Benedikt Hevedes je na lekarskim pregledima u Torinu, ali Juve još nije završio. Počeo je i pregovore sa Đenovom oko Dijega Laksala. Urugvajac pokriva levu stranu, ali mu je ofanziva veći kvalitet od defanzive. Njegov dolazak bi oslobodio transfer Asamoe u Galatu...

13.10 - ZVANIČNO: Ajmen Abdenur je novi igrač Olimpika iz Marselja. Došao je iz Valensije. Opširnije OVDE.

13.06 - ZVANIČNO: Uroš Đurđević je novi igrač Olimpijakosa. Opširnije OVDE.

13.04 - Treća ponuda Liverpula Monaku za Tomu Lemara! Redsi nude 80.000.000 evra i Divoka Origija na jednogodišnju pozajmicu.

13.00 - Sprema se još jedan odlazak iz Lestera. Skupo plaćeni Ahmed Musa se najverovatnije seli u Hal Siti na pozajmicu do kraja godine. Ključ je trener Leonid Slucki kod kojeg je Musa blistao kada su obojica bili u CSKA.

12.56 - Iznenađujuća vest stiže iz Nemačke: Čelsi pokušava da dovede Rafinju iz Bajerna! Opširnije OVDE. Daleko od onoga čemu se nadao Antonio Konte kada je tražio Alvesa, Danila, Kansela ili Soareša...

12.50 - Liverulovi čelnici su u Monaku gde se lome pregovori oko transfera Tome Lemara. Ponuda redsa iznosi 72.000.000 evra plus 8.000.000 kroz bonuse. Monako je na početku tražio 100.000.000 evra, ali posle dovođenja Keite Baldea, otvorena su vrata za transfer Lemara na Enfild.

12.46 - ZVANIČNO: Kiran Gibs je novi igrač VBA. Uskoro opširnije...

12.41 - GOTOVO! Vest Hem prodao Dijafru Sakoa u Ren. Francuski klub će paltiti 10.000.000 evra za obeštećenje. Napadač je stigao u Ren na lekarske preglede.

12.35 - Na pomolu je pravi rat za Lestrovog ofanzivca Demaraja Greja! Posle Palasa i Bornmuta, sada je i Totenhem u igri. Nije nam jasno zašto ga Lester pušta...

12.31 - Zanimljiva vest iz Holandije. Tamošnji mediji tvrde da je Sautempton pristao da pozajmi Jordija Klasija u Briž.

12.25 - Sampdorija je zainteresovana za vezistu Alana Ruiza iz Sportinga. Portugalci traže za njega 20.000.000 evra. Baš onoliko koliko Njukasl nudi Doriji za Prata.

12.21 - ZVANIČNO: Evo bivšeg igrača Partizana kojeg smo vam najavili. Nemanja Tomić nastavlja karijeru u Gčrkoj, Opširnije OVDE.

12.18 - Olimpijakos traži štopera zbog planirane prodaje Retsosa, a moguća je i trampa sa Leverkuzenom. Grci bi dobili Dragovića i novac u zamenu za Retsosa. Opcija crveno-belih je i Bjorn Engels iz Briža kojeg želi i Fulam.

12.12 - Marselj je postigao dgovor sa Vensanom Abubakarom, ali nije sa Portom. Francuzi nude 17.000.000 evra za Kamerunca, Portugalci traže 20.000.000 evra. Neverovatno je kako Marselj celo leto ne može da dovede špica i koliko su vremena izgubili jureći na sve strane.

12.08 - Uskoro i jedna vest za navijače Partizana. Nećete verovati kojeg bivšeg igrača crno-belih smo "iskopali"...

12.06 - Sprema se novi modela za Dijega Kostu. Atletiko će pokušati da ga dovede na istu foru kao Vitola. Dakle, šest meseci u Las Palmas, pa na zimu kod Simeonea. Samo da prvo pronađu sporazum sa Čelsijem oko cene... Opširnije OVDE.

12.02 - ZVANIČNO: Holandski defanzivac i bivši reprezentativac Rikardo van Rajn je prešao iz Briža u AZ Alkmar na jednogodišnju pozajmicu. A nekada je to bila obećavajuća karijera kada se pojavio u Ajaksu...

11.56 - Čeka se rasplet i oko transfera Dvajta Gejla iz Njukasla u Fulam. Svrake su pristale na ponudu od 16.000.000 evra, ali čekaju da dovedu zamenu pa da prodaju Gejla.

11.51 - Lionov vezista Serđi Darder bi mogao uskoro da se vrati u domovinu. Za njega je zainteresovan Espanjol koji bi ga za pozajmi. Lionov trener Ženesio nema ništa protiv jer nije namenio ozbiljniju ulogu za Dardera.

11.45 - Fernando Ljorente do kraja večeri u Čelsiju! Tako glase poslednje vesti...

11.42 - Teško će Inter do Muse Sisoka. Totenhem traži 5.000.000 evra za pozajmicu plus 25.000.000 evra za obavezan otkup ugovora. Previše... Inter bi bio lud ako to plati posle očajne Sisokove sezone na Vajt Hart Lejnu.

11.37 - Ni Roma nije završila posao. Traži se štoper, a u prvi plan je odjednom iskočilo ime Aleksandra Dragovića iz Leverkuzena koji se ranije dovodio u vezu sa Interom.

11.33 - Čeka se Filipe Kutinjo u Barseloni, iz sata u sat je bliži selidbi na Kamp Nou, ali dok Katalonci ne isplate 160.000.000 evra Liverpulu, transfer neće biti zvaničan. Za svaki slučaj, imaju i opciju B, a to su Paulo Dibala i Toma Lemar. Opširnije OVDE.

11.28 - ODBIJENO! Arsenal je odbio 32.500.000 evra od Liverpula za Aleksa Okslejd Čemberlena. Podsetimo da Čelsi nudi skoro 40.000.000 evra za Oksa, ali da igrač hoće samo u Liverpul.

11.24 - Neće Kristal Palas tek tako lako do Demaraja Greja. Bornmut je spreman da se bori do kraja za brzonogog ofanzivca Lisica. Gledaćemo trku u dvoje...

11.20 - Detaljnije o transferima Žeremija Toljana u Borusiju i Feliksa Paslaka u Hofenhajm, čitajte OVDE.

11.18 - Gžegož Krihovjak je krenuo ka Engleskoj! Otpisani Poljak iz Pari Sen Žermena se očekuje na lekarskim pregledima u VBA iako Lester još nije odustao i pokušaće da ga preotme Pjulisu. Finansijski detalji još nisu poznati...

11.13 - Ren je juče ponudio Olimpijakosu 20.000.000 evra za supertalentovanog štopera Panajotisa Retsosa, ali grčki mediji tvrde da je mladi defanzivac najbliži prelasku u Leverkuzen.

11.07 - Novo ime u Interovoj potrazi za štoperom. Dok čekaju odgovor na poslednju ponudu Arsenalu za Škodrana Mustafija (detalji OVDE), razmišljaju i o dovođenju Lisandra Lopeza iz Benfike.

11.01 - ODBIJENO! Lacio je odbio napad Juventsa za Sergeja Milinković Savića i ponudu od 50.000.000 evra. opširnije OVDE.

10.57 - GOTOVO! Levi bek Marvin Zegelar stiže iz lisabonskog Sportinga u Votford. Premijerligaš će Lavovima paltiti 3.000.000 evra za transfer Holanđanina.

10.52 - Poslednje vesti sa Ostrva! Mančester Siti je i definitivno spustio rampu na odlazak Rahima Sterlinga, tako da Vengeru neće proći zahtev da dobije Rahima u zamenu za Aleksisa Sančeza.

10.49 - Sprema se bombastična trampa na Ostrvu! Kristal Palas hoće Demaraja Greja iz Lestera, a Lisice žele Andouza Taunzenda iz Palasa. Lester bi verovatno morao da doplati uz Greja jer Palas procenjuje Taunzdenda na 30.000.000 evra.

10.45 - Iako je došao ovog leta u Valensiju, naš vezista Nemanja Maksimović bi u naredna dva dana mogao da napusti klub sa Mestalje. U pitanju je pozajmica u Alaves. Opširnije OVDE.

10.39 - ZVANIČNO: Feliks Paslak je prešao iz Borusije Dortmund u Hofenhajm.

10.37 - ZVANIČNO: Žeremi Toljan je novi fudbaler Borusije Dortmund!

10.34 - ZVANIČNO: Red Star je doveo mladog napadača Miloša Zukanovića. Reč je o francuskom drugoligašu koji je iz Lansa doveo bivšeg omladinca Crvene zvezde.

10.32 - Stiže nova ponuda za Aleksisa Sančeza. Sinoć je Arsenal odbio Sitijevih 54.000.000 evra, ali već koliko danas će na Emirate stii jača ponuda Građana. Kolika? To još niko ne zna... Ali se barata sumom od 70.000.000 evra.

10.29 - Bojan Krkić je na pragu povratka u špansku Primeru. U Las Palmas. Opširnije OVDE.

10.27 - Inter i Vest Hem su dogovorili trampu Brozović za Ogbonu, ali ih je italijanski defanzivac odbio. Slaven Bilić je pristao da se reši Ogbone u zamenu za zemljaka iz Intera. Pristao je i Inter, ništa protiv nije imao ni Brozović, ali Ogbona ne želi da ide u Inter.

10.21 - Vesti iz Argenitne. Lokalni novinar i dobar prjatelj Anhela Di Marije je ekskluzivno objavio da je Di Marija zatražio transfer iz Pari Sen Žermena i da vrši pritisak na klub da ga proda u Barselonu.

10.16 - Juče smo pisali da je Fiorentina zainteresovana Filipa Đorđevića i da je Nenad Tomović na izlaznim vratma. Ali, ipak bi mogli da zaigraju u istom klubu. Atalanta je zainteresovana za obojicu.

10.12 - Lacio je ostao bez Keite Balde i hitno u pomoć pozvao Žorža Mendeša. Portugalski Superagent im nudi maldog Dioga Gonsalveša iz Benfike, ali i Gonsala Guedeša iz Pari Sen Žermena. Međutim, za Guedeša je zagrizla i Valensija. Za Lacio se pominju još Sansone iz Vljareala, Ramzelar iz PSV Ajndhovena, Nijang iz Milana...

10.07 - Njukasl se zaleteo! Rafa Benitez je ponudio Sampdoriji 20.000.000 evra za belgijskog vezistu Denisa Prata. Teško da će Italijani ovo moći da odbiju...

10.00 - Sinoć smo pisali da je barsin desni bek Daglas blizu Burse, ali situacija se okrenula. Odlazi na pozajmicu u Benfiku...

09.52 - Transfer Žeremija Toljana iz Hofenhajma u Dortmund biće vredan 5.000.000 evra. U suprotnom smeru na pozajmicu ide Feliks Paslak.

09.51 - ZVANIČNO: Bivši nemački reprezentativac Kristijan Treš je otišao iz Volfzburga i potpisao za Ingolštat.

09.50 - Opet Čelsi. Sada Ros Barkli. Ponuda od 27.000.000 evra. Malo je za Everton.

09.48 - Everton bi da se ogrebe u poslednjim satima: traži Votfordovog napadača Stefana Okaku na pozajmicu. Doduše, informacija Dejli Mirora je u pitanju…

09.45 - I Benedikt Hevedes na pragu selidbe u Torino, samo u Juventus. Stigao je na preglede, Bild donosi sve detalje: Šalkeu odmah 3.500.000 evra za pozajmicu, a ako Hevedes odigra dovoljan broj utakmica sledećeg leta ide i otkup ugovora za 11.500.000. Još 2.000.000 Šalke će zaraditi ako Juve osvoji titulu sa Hevedesom u timu. Sve skupa dakle potencijalnih 17.000.000 evra na računu Stare dame.

09.44 - Siniša Mihajlović i Torino bi mogli da dobiju pojačanje iz Barselone. O svim brojkama u slučaju Munir pročitajte OVDE.

09.43 - Filip Đorđević i dalje traži novi klub, a prema informacijama iz Italije mogao bi da ga pronađe u Bergamu. Atalanta se interesuje.

09.39 - Tek da shvatite koliko prelazni rok ume da bude stresan: transfer Serža Orijea iz Pari Sen Žermena u Totenhem (25.000.000 evra plus 2.000.000 u premijama) još nije realizovan, jer fudbaler iz Obale Slonovače nikako ne uspeva da dobije vizu. Problem je što mu se još sudi za napad na policajca iz prošle godine.

09.38 - Žoze Murinjo je rad da dovede Rijada Mareza na Old Traford, ali uprava Mančester junajteda navodno nije impresionirana. Alžirac verovatno ostaje u Lesteru bar do zime.

09.36 - Tuluz napada Stoukovog vezistu Đanelija Imbulu. Žuri mu se, jer se plaši da će u priču uleteti Lion i Monako. Kneževi su još pre dve nedelje sve dogovorili sa igračem, ali ne i sa njegovim klubom.

09.35 - Nica pregovara sa italijanskim drugoligašem Brešom oko 21-godišnje levog beka Rasina Kolija. Senegalac odbija da trenira sa timom ne bi li dobio dozvolu da ide.

09.32 - Još malo o Barsi: Mundo Deportivo navodi da će, ako Liverpul ne popusti, a ne deluje da hoće, Blaugrana će se okrenuti Paulu Dibali, Antoanu Grizmanu ili Tomi Lemaru. Budimo realno, ako ne uzme Kutinja neće ni ovu trojicu. Bar ne ovog leta. Nema se tu vremena za ozbiljne pregovore. Možde eventualno za Dibalu...

09.27 - Iza svakog ugla vreba - Divok Origi! Juče su ga selili u Inter, Totenhem, Volfzburg, Monako, HSV, Olimpik iz Marselja, a sada se piše da bi ga Rafa Benitez doveo u Njukasl kao zamenu za Dvajta Gejla, koji ima dozvolu da ide. Gejla traži Fulam.

09.25 - Naravno, jedna od glavnih priča u naredna dva dana biće Barselona. O predloženoj trampi Arda Turan za Aleksisa Sančeza pročitajte OVDE, a o šansama da Filipe Kutinjo ipak dođe na Kamp Nou čitajte - svuda! Mnogo kontradiktornih informacija, probaćemo da filtriramo samo one pouzdanije. Jedna od takvih kaže da je spreman da ide do kraja ne bi li primorao upravu Liverpula da ga pusti da ide. Ali dva dana pre kraja? Mršave su to šanse, iako je Barsa sa sve bonusima spremna da plati čak 160.000.000 evra.

09.22 - Sa druge strane i jedna dobra vest za Plavce. Dani Drinkvoter je zvanično zatražio transfer iz Lestera. Sada još samo da Čelsi ispuni Lesterov zahtev od 25.000.000 funti za obeštećenje. Opširnije OVDE.

09.20 - Prva vest: Čelsi i Arsenal su se sve dogovorili, ali Aleks Okslejd Čemberlen ne želi na Stamford! Skaj insistira da bi on samo u Liverpul. Moguće je da je procenio da bi u Liverpulu imao veću minutažu nego u Čelsiju što je izuzetno važno u godini uoči Mundijala. Opširnije OVDE.

Dobro jutro poštovani posetioci portala MOZZART Sport. Dobro došli u pakleni finiš letnjeg prelaznog roka. U većini evropskih zemalja završava se sutra u ponoć. Poslednjih 48 sati je pred nama. Pa i manje. Očekujte neočekivano. Biće ludih transfera danas i sutra.

Pre no što krenemo, podsetite se OVDE šta smo to imali priliku da vidimo juče.

Takođe, sve vesti sa transfer pijace možete videti i klikom na tag "LETNJI PRELAZNI ROK 2017", ili odlaskom na specijal PRELAZNI ROK.