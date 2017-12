Pakleni decembar - da li ćemo do kraja godine dobiti šampiona Engleske?

Mančester Siti igra dva derbija u narednih 15 dana i pitanje da li će iko moći da ga sustigne ukoliko ih dobije...

Utakmicama vanrednog 14. kola, tokom nedelje, stavljena je tačka na novembar u Premijer ligi. Preostao nam je poslednji mesec ove 2017, ali mesec u kome bi vrlo lako moglo da se dogodi da maltene dobijemo novog šampiona. Ili da dobijemo novog šampiona, ili da se trka za titulu opasno zakuva.

Premijer liga - 15. kolo

Čelsi ubio prošlu sezonu? Dobro, verovatno je tako… Ali šta onda tek reći za Mančester Siti koji je onim golom Rahima Sterlinga “u ponoć” srušio Sautempton i ostao na ogromnih plus osam u odnosu na prvog pratioca, evo na pragu prvih decembarskih utakmica? U isto ovo vreme prošle sezone – dakle posle utakmica 14. kola – Plavci su prvom pratiocu Arsenalu bežali svega tri boda, a za vrat su mu disali Liverpul i Totenhem. I sada je pet od šest velikana u nekoliko bodova, međutim, Građani su već poodmakli i upravo će decembar odlučiti da li ćemo šampiona da slavimo već oko Nove godine, ili će se Venger, Murinjo, Poketino, Konte i Klop učiniti nešto da spasu ovosezonsko izdanje Premijeršipa.

I samo još malo poređenja u odnosu na Čelsijevu šampionsku godinu: Ovu razliku koju trenutno ima Siti Plavci su stekli tek početkom februara – oko Nove imali su plus šest – da bi na dvocifrenu razliku (plus 10) otišli tek tokom marta, kada su ostali i konačno odustali od jurnjave za plavom furijom…

Tokom ovog decembra premijerligaši će odigrati sedam kola. U igri je, dakle, 21 bod. Neki od favorita imaju lakši, neki teži raspored. A ovo su sve utamice koje će velika šestorka odigrati do kraja godine:

Lider ovog meseca igra dva derbija i retko ko ostavlja dilemu - ukoliko u narednom kolu na Old Trafordu Pep Gvardiola nadmudri Žozea Murinja, teško da će bilo ko do kraja trke prestići Siti. Tu je i okršaj sa Totenhemom kod kuće, no s obzirom u kakvom su padu Pevci, veliko je pitanje šta i koliko mogu u tom okršaju...

Mančester Siti - Vest Hem

nedelja, 17.00

Junajtedu će decembar biti pakleno težak. Počevši od današnjeg derbija na Emirejtsu protiv Arsenala. Do kraja godine Murinjo i njegovi Đavoli idu još na megdan Mančester Sitiju i preporođenom Lesteru. U slučaju sve tri pobede šampionska trka se potpuno otvara, u svakom drugom slučaju...

Arsenal - Mančester Junajted

subota, 18.30

Šampion ima najlakši reaspored u decembru i to mu daje za pravo da se nada da će do Nove godine barem smanjiti zaostatak za liderom. Antonio Konte "pojačano" brine samo zbog gostovanja na Gudison parku. U ostalim utakmicama ne bi smeo da prosipa bodove ukoliko planira da ostane konkurentan do kraja trke...

Čelsi - Njukasl

subota, 13.30

Arsenal je dostigao ozbiljan nivo forme, pa ga to i dalje drži u šampionskoj trci. Uz to, dva decembarska derbija (Junajted i Liverpul) Venger igra pred svojim navijačima, što bi moga da mu bude tajni adut. S ostalim rivalima Tobždije ne bi trebalo da imaju problema...

Arsenal - Mančester Junajted

subota, 18.30

Iako zaostaje samo dva boda za Arsenalom i poraz nije doživeo još od kraja oktobra, Redsima se uz Totenhem daju najmanje šanse da istraju u trci sa vodećom četvorkom. Liverpul ovog meseca očekuju gradski derbi sa Evertonom i gostovanje Arsenalu, odnosno dolazak Lestera. Dobri rezultati u ta tri okršaja, kao i očekivane pobede protiv Brajtona, Svonsija, Bornmuta i VBA, zadržaće Klopov tim u konkurenciji za plasman u Ligu šampiona...

Brajton - Liverpul

subota, 16.00

Samo jedna pobeda u poslednjih pet kola izbacila je Totenhem iz trke za šampionsku krunu. Poketinova četa čak je ispala iz TOP 6 - ispred njih je uleteo Barnli - ali kako se radi o krizi koja će sigurno proći ostavljamo šanse Pevcima u borbi za LŠ. Od njihovog okršaja sa Sitijem 16. decembra moglo bi dosta toga da zavisi, pogotovo ako prvi pratioci lidera budu po planu osvajali bodove...

Votford - Totenhem

subota, 16.00