A kažu da postoji samo u filmovima... Bešiktaš zvanično ima novu ljubav (VIDEO)

Vagner Lav novi fudbaler istanbulskih crno-belih

Veličina slova A A A

"Love exists only in the movies", kaže jedna strana izreka.

Ali od danas će i zvanično Love (Vagner) postojati i u Beškitašu. Istanbulski crno-beli su na veoma originalan način predstavili svoje novo pojačanje.

Lav stiže iz turskog kluba Alanja i plaćen je 3.000.000 evra. Trebalo bi da je ovaj iskusni 33-godišnji napadač potpisao ugovor na dve i po godine te da će godišnje primati 1.800.000 evra.

Setimo se samo Sančezovog klavira i Kutinjovog ormara. Ove zime su specijalne vrste dobrodošlica video-klipovima veoma aktuelne, a Bešiktaš se baš potrudio da zadovolji svoju armiju navijača.

Inače, pored Lava u Bešiktaš bi trebalo da je stigao i Kajl Larin iz Orlanda.

Iskusni Brazilac je pregovarao sa Flamengom pre nego što je prešao u Bešiktaš. Alanja je tražila 4.000.000 evra, ali su se turski klubovi dogovoril ii našli na 3.000.000. Dolazi u Bešiktaš kao neka vrsta zamene za Dženka Tosuna.

Lav je ove sezone na 14 mečeva za Alanju dao 10 pogodaka. Prošle sezone je na 28 mečeva dao 23 gola.

Brazilac je u karijeri igrao za Palmeiras, CSKA, Flamengo, Šandung, Korintijans, Monako, Alanju i sada će igrati u Bešiktašu.

Sećamo ga se po onoj plavoj kosi koju je nosio u CSKA dok je igrao Milošem Krasićem.

OVDE čitajte sve vesti posvećene prelaznom roku iz minuta u minut.