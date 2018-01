A nekad je imao gvozdenu ruku

Od “er bolova” do 86% za tri poena u večitom derbiju

“Kažu lopov lopova oseti u autobusu, tako sam i ja recimo prepoznao Gudurića da može da bude dobar igrač ili Dobrića. Kad sam došao, saigrači su Dobrića zvali Gvozden. Ja rekoh, momci, što Gvozden? Oni, pa treneru videćete. Mi na treningu, on ’er bol’ jedan, drugi - svaku petu ubaci. Ja rekoh – sine, sad znam zbog čega te zovu Gvozden. Sedam posto za tri, ja to nisam video u životu. Kako misliš da napreduješ? On kao, pa ne znam. Evo ja ću ti reći. I tako je i bilo. On stvarno ima jednu crtu isto u sebi, veliki je radnik, ima radnu etiku, hoće da radi, dobro je dete, mnogo dobar momak. Par puta smo se šalili, ono za zeta da ga uzmeš. Stvarno, jedno divno stvorenje. Baš mi je drago da je tu, svojim radom je zaslužio".

Ovako je, eto simbolike, pre maltene tačno godinu dana, Milan Gurović govorio o Ognjenu Dobriću u intervjuu za MOZZART Sport.

O Dobriću, koji je sinoć Partizanu u drugom večitom derbiju ove sezone dao 18 poena za 24 minuta u igri. Šut za tri poena - 6/7. U procentima - 85,7! Pitanje je, kako je od 7% stigao do 85,7%?

Odgovor je uvek isti - rad, rad i samo rad. Isplatili su se Dobriću treninzi, vezivanje ruku i stavljanje rukavica što su bili metodi Gurovića. Sve se isplatilo. Videlo se to sinoć.

Ognjen na jednoj strani terena - pljas. Ognjen na drugoj strani terena - pljas. Iz ćoška - pljas! I tako one dve spojene trojke u drugom poluvremenu koje su možda bile i odlučujuće na celom meču u pobedi Zvezde od 86:74.

“Zasad ide dobro, nadam se da će tako i nastaviti. Dosta stvari utiče na rezultat, odbrane i neke stvari koje se ne vide toliko. Ja sam dao neke trojke, ali mnogo tih sitnih stvari utiče na rezultat. Treća-četvrta utakmica posle povrede, to je iza mene. Nemam problema, nemam bolova, sve je kako treba", rekao je Dobrić posle meča.

Neko će možda reći da je imao sreće, ali brojke su tu da daju pravu sliku. Popularni Šegi ove sezone ubacuje trojke 42,5%! Na nivou cele sezone u ABA ligi. Ukupno je ubacio 20 iz 47 pokušaja.

Imao je i neke blistave partije poput one protiv Olimpije kada je dao 17 poena, ili protiv MZT-a kada je dao 23 i opet imao šutersku kliniku - 7/9 van linije 6,75. Naravno, nedostaje mu još dosta kako bi uhvatio kontinuitet i kako bi davao veći broj poena nekoliko utakmica u nizu. Na tome će morati da radi, da ne “nestaje” u pojedinim mečevima.

Međutim, ne smemo da zaboravimo da je Dobrićeva vrlina pre svega odbrana. Upravo što i sam kaže - one stvari koje se i ne vide toliko na prvi pogled. Nisu trojke to što ga drži u ekipi.

Pored Lazića i Dangubića, Dobrić svakako spada u bolje defanzivne igrače i samim tim dobija specijalne zadatke kao što je na derbiju imao zadatak da čuva Vilijams Gosa kada je kapiten morao van igre zbog ličnih.

A to se i ne vidi u statistici uvek.

"Jako bitna pobeda, bitna utakmica u borbi za prvo mesto. Znali smo koliko znači i koliko je teško. Ušli smo ozbiljno od starta, tek u drugom poluvremenu uspeli da prelomimo. Igrali smo jako od početka i to je donelo ovaj rezultat. Stariji igrači su prepoznali to, da je ključni momenat da prelomimo utakmicu. Svi smo u tom trenutku "dali gas" uspeli da se "odlepimo" i sačuvali to do kraja", sumirao je Dobrić utiske posle meča.

Imao je i na kraju prošle sezone jako dobre partije koje su mu možda i obezbedile šansu da se ove sezone ovako ozbilno kotira u timu. Protiv Vršca je čak dao 26 poena u Superligi, pa onda protiv Borca 20 u gostima pa 19 kod kuće.

Imao sam dugu kosu, ličio malo na Šegija

Tada smo ga baš posle tih utakmica pitali za razvoj šuta i napredak u trojkama u odnosu na igračke početke. Već je tada bilo vidno da je krenuo da pogađa.

"Počele su sada da ulaze i trojke, šutevi sa distance koji ranije možda nisu išli. Ne bih baš rekao da sam imao probleme, ali nije bilo ovako kao sada. Radio sam godinama na tome, radim i sada naravno. Radim na šutu svaki dan", rekao nam je tada Dobrić.

I očigledno da je baš nastavio da radi jer šutirati 5/6 u večitom derbiju je sve samo ne lak poduhvat.

Sinoć na parketu nije bio možda i najbolji strelac Crvene zvezde Džejms Feldin. To se zaista nije osetilo. Dobrić je odigrao jednu od najboljih partija karijere.

Levica mu je postala ubitačna kad uđe u seriju.

