Adrijano ponovo na naslovnim stranama... U društvu kokainskog narko bosa

Usred rata bandi u Rosinji

Mogao je da bude najveći golgeter 21. veka, ali izabrao je ulogu mučenika. Ogrezao u porocima karijeru je završio baš kada je trebalo da je kruniše. Od tada, Adrijano Leite Ribeiro uglavnom je po naslovnim stranama zbog skandala, ne zbog fudbala. I ova poslednja naslovnica tabloida Meja Ora nije izuzetak.

Na njoj 35-godišnji Adrijano u društvo poznatog dilera kokaina Rožerija 157. Lice odavno poznato policiji. Između ostalog i zato što je na poternici.

"Neka Bog oprosti ovim lošim ljudima", piše ispod fotografije.

Rožerio 157, puno ime Rožerio Avelino da Silva, inače je bivši šef obezbeđenja Antonija Fransiska Bonfim Lopea, poznatijeg pod nadikmkom Nem, koji je dugo vladao Rosinjom, najvećom favelom Rio de Žaneira. Rožerio 157 je ovih dana krenuo da mu preuzme teritoriju, pa se u Rosinji rasplamsao rat gangova zbog čega je čak i vojska morala da reaguje.

Logično je dakle što je javnost ogorčena na Adrijana, mada on sam tvrdi da nema razloga za time, jer u poslednje vreme ne izlazi iz kuće. Krivi tabloide za ovakve priče. Mada ne želi da se odrekne prijateljstva sa Rožeriom. Ili ne sme?

"Neverovatno je koliko se trude da me provuku kroz blato. Ne želite da me ostavite na miru. Ali Bog sve vidi. A ja sam javna ličnost i mogu da se slikam sa kim god hoću. Svaki je život različiti. Njegov je njegov, moje je sasvim drugačiji. Tužiću vas! Kladite se na to. Čak i ako vam ja oprostim, vi ćete biti kažnjeni", poručio je Adrijano.

Rosinja je, inače, najveća favela u Riju i jedna od retkih u kome vlasti nikako da se izbore sa kriminalom. Redovniji čitaoci MOZZART Sport portala setiće se i reportaže našeg Aleksandra Gligorića sa Svetskog prvenstva u Brazilu.