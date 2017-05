Agasi je tu, sada stiže i Krokodil

Jubilarni 30. rođendan Novaku Đokoviću doneo novog trenera, ali i sponzora

Vreme je velikih promena u životu Novaka Đokovića. Čovek koji je do pre godinu dana apsolutno neprikosnoveno vladao univerzumom vrhunskog tenisa, sada sa druge pozicije pokušava da se vrati tamo gde mu je i mesto.

Rutina koju je obavljao preko jedne decenije više ne daje plodove i naš as je odradio veliko prolećno spremanje koje je i dalje u punom jeku. Novak je danas napunio 30 godina, a svi dobro znaju da je ova cifra jasna prekretnica, vododelnica u životu. Nije za džabe ispevana ona "Stiže leto trideseto...".

Višestruki grend slem šampion je prvo "počistio" stručni štab, otpuš tanjem Marjana Vajde, Miljana Amanovića i Gebharta Fil Griča. I za sada je našao samo "zamenu" za Vajdu u liku i delu Andre Agasija. Saradnja sa možda i najboljim taktičarem koji je ikada uzeo tenski reket u ruke, je zaista odlična vest koja tek treba da nam pokaže plodove pošto njihovi zajednički treninzikreću već ovih dana, pred sam Rolan Garos. Upravo pariski grend sle , gde naš as brani titulu, je bila jedna od najvažnijih tački u njegovoj karijeri. I pozitivno i negativno. Kada je pre godinu dana podigao pehar "Četiri musketara" to je imalo poguban uticaj na njegovu formu i odnos prema poslu, pošto je jednostavno na nekoliko meseci prestao da trenira. To mu je zamerio i Boris Beker sa kojim je više nego plodonosna saradnja prekinuta na kraju 2016. Rezultat takvog odnosa prema poslu "ubire" i godinu kasnije, jer i dalje pokušava da naše "onu formu".

Nakon trenera, kod Novaka je došla na red i promena glavnog sponzora za opremu, tako da če umesto japanskog Junikloa, sada to biti Lakost. Objava o početku saradnje "krokodila" i Beograđanina najavljena je za danas kada ćemo videti u kakvoj opremi će nastupati na Rolan Garosu.

Psihijatri tvrde da je svaka promena dobodošla kada nema napretka, a Novak je za sada promenio dve velike stvari u profesionalnom životu. Ulazak u četvrtu deceniju života uskoro će "proslaviti" i rođenjem drugog deteta. Čini se da je sve spremno za veliki povratak na vrh.

