Agasi: Novak se vraća! I to brzo!

Legendarni američki teniser veruje da će naš as ubrzo povratiti staru formu, kao i da Mari još nije dostigao pun potencijal

Novak Đoković je u velikoj krizi koja traje već više od pola godine. Povremeni bljeskovi ili čak sreća pomogli su mu da zadrži status koji zaslužuje, ali koji se kruni, čini se iz dana u dan.

Šokantni poraz u drugom kolu Australijan opena, nakon što je na turniru u Dohi odbranio trofej pošto je u finalu savladao provog igrača sveta, Endija Marija pokazao je i njemu i svima koji ga prate, da nešto tu ne štima. Njegov sada već bivši šef stručnog štaba, Boris Beker ukazuje na dekoncentraciju, gubitak gladi za pobedama, drugi upiru prstom u već famoznog gurua Pepea Imasa, treći na vegansku ishranu, četvrti na sva tri faktora i još mnogo pride... Ko je u pravu, nije ni važno, ali važno je da se vidi da li će se i kada Nole vratiti u punoj snazi.

Legendarni teniser Andre Agasi veruje da će to biti uskoro. I ne samo to, Amerikanac smatra da je Novak i dalje u stanju da osvoji sve šty se nađe pred njim:

"Novakova postignuća su za mene toliko neverovatna da verujem da će sve da osvoji i svakog da pobedi, tako da me svaki njegov poraz duboko iznenadi. Ono o čemu ja mogu da pričam je Novakova igra i sposobnosti, a oni ukazuju da će se brzo vratiti tamo gde i pripada. On je jedan od najboljih svih vremena i predviđam mu brzi povratak na vrh", jasan je Amerikanac, koji se osvrnuo i na trenutnog vladara svetskog tensiaa, Endija Marija, "Endi još nije dostigao svoj puni potenxcjal, pošto se previše osslanja na defanzivu. A to mu onda ne dozvoljava da dovoljno dobro napada. Veoma je impresivan i predviđam da će biti sve bolji"

Ako se njegova predviđanja i komentari pokažu kao tačni, surova vladavina srpsko-škotskog dvojca svetom profesionalnog tenisa nastaviće se i narednih sezona.

(foto: Action Images)