Ajaks završava drugo najskuplje pojačanje u istoriji

Mladi brazilski napadač na pragu slavnog kluba...

Ajaks je na pragu dovođenja drugog najskupljeg pojačanja u svojoj istoriji, posle Miralema Sulejmanija (16.250.000)! Kako javljaju pojedini holandski mediji Kopljanici očekuju da do kraja današnjeg dana finaliziraju dogovor sa Fluminenseom oko njihovog 20-godišnjeg napadala Ričarlisona.

Zanimljivo, ako se ovaj transfer realizuje, biće i to i druga najskuplja prodaja brazilskog kluba koji je samo Žersona "utopio" za više novca, i to Romi. Beše to posao od oko 16.500.000 evra...

Prema dogovoru dva kluba Ajaks bi Fluminenseu trebalo da isplati 12.000.000 evra, posle čega će ovaj staviti paraf na petogodišnji ugovor sa najslavnijim holandskim klubom.

Ričarlison nije mnogo poznat u Evropi. On se najbolje snalazi na mestu izrazitog špica, ali može da odgovori zadacima i po krilu. Ove godine na 13 utakmica postigao je pet golova i uspisao još tri asistencije.

