Alarmantno na Stamford Bridžu: Kurtoa razmišlja o odlasku iz Čelsija

Ne smiruju se strasti zbog sve glasnijih spekulacija da je Eden Azar sledeća velika meta madridskog Reala, a na Stamford Bridžu oglasio se novi alarm - Tibo Kurtoa je nagovestio da bi mogao da napusti Čelsi!

I to nisu samo prazne spekulacije, već je cela priča potkrepljena izjavom belgijskog golmana! Razlog ovakvog razmišljanja leži u tome što mu žena i oba deteta odrastaju i žive u Madridu i želi da bude uz njih svakodnevno.

„Svi znaju moju porodičnu situaciju. Španija me oduvek privlačila, a ako ne odem sad biće to kroz nekoliko godina“, izjavio je Kurtoa nedavno u razgovoru za špansku televizijsku stanicu La Sexta.

Kurtoa je još početkom godine tražio od Čelsija udvostručenje plate, odnosno da mu primanja budu oko 220.000 evra sedmično. Ipak, uoči finiša sezone odbio je klupsku ponudu za produženje ugovora i od tada su pregovori zatajili.

Podsetimo, Real Madrid je gotovo dve godine konstantno u igri za potpis Tiba Kurtoe i praktično se dugo lome koplja između njega i Davida De Hee iz Mančester junajteda.

Kurtoa je, ipak, dosad vešto odbijao mogućnost odlaska u Real zbog posebne veze sa Atletikom. Navodno, poslednjih dana i u Atletiku su počeli da razmišljaju o mogućnosti da vrate Kurtou na gol, a ukoliko bi se to dogodilo ne bi iznenadilo da se Jan Oblak preseli na Stamford Bridž. Doduše, šuška se da Oblaka želi PSŽ koji je navodno spreman da plati klauzulu od neverovatnih 100.000.000 evra. Što bi ga verovatno učinilo prvim golmanom za koga je plaćena devetocifrena suma novca, pod uslovom da ne bude sličnih transakcija ranije.

Ugovor belgijskog čuvara mreže sa Čelsijem ističe za 18 meseci, odnosno juna 2019. godine. A, ukoliko ne bude određenih promena u razgovorima, već kroz godinu dana Kurtoa bi bio slobodan da uđe u pregovore sa potencijalnim poslodavcima bez dozvole kluba.

"Srećan sam u Čelsiju i želim da sačekam da vidim kako će se pregovori završiti. Onda možemo da pričamo o svemu", prokomentarisao je Kurtoa pitanje - da li vidi sebe u Realu?

Čelsiju ozbiljno gori pod nogama...

