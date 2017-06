Alegri: Ovaj Juve će treći put uzeti Ligu šampiona! Bićemo opet sjajni

Trener Stare dame o šutu Pjanića, prvom finalu Dibale i eri za koju kaže da nije gotova

Pade Juve. Na drugo poluvreme finala skoro da nije ni došao. U prvom je bio impresivan. A u utakmicama koje odlučuju o peharima, pogotovo kad je preko puta najtrofejiniji evropski tim, potrebno je da se igra 90+. I da se ima sreće.

Italijani niti su igrali ceo meč, niti im je namignula Fortuna.

Naprotiv.

„Fudbal je nepredvidiv. Na primer, šut Miralema Pjanića iz prvog dela ni po čemu se ne razlikuje od onog Kazemirovog, ali Brazilac je pogodio mržeu“, lamentira nad sudbinom Masimilijano Alegri, podsećajući na dva dalekometna hica, s gotovo iste pozicije, s tim što je udarac reprezentativca Bosne i Hercegovine ukrotio Kejlor Navas, a onaj zadnjeg veznog Reala, pošto je lopta kačila Samija Kediru, završio tamo gde je trebalo.

Taj gol za 2:1 ispostavio se ključnim u finalu u Kardifu.

„Neke situacije nismo rešili na odgovarajući način. Na 1:2 trebalo da je ostanemo u meču, jer bi nam se sigurno ukazakla prilika da damo neki gol. Tebalo je da nastavimo da grizemo, ali nismo bili sposobni da uradimo bilo šta. Istrošili smo se previše u prvom delu“.

Trener Juventusa „ne udara“ po igračima. Štaviše, hvali ih.

„Zaslužuju komplimente. Samo učešće u finalu Lige šampiona je važno, ostaje im nada da će ova generacija treći put imati više sreće. Nije im bilo kako. Dibala je igrao svoje prvo finale Lige šampiona, a Serhio Ramos je odradio sjajan posao u markaciji. Bili smo odlični u prvom poluvremenu, ali to je fudbal. Morate da znate kad da ubrzate, a kad da usporite. Što se tiče crvenog kartona Kvadradu, ništa mu nisam rekao, iako je uvek važno na ovakvom nivou takmičenja da do kraja ostane po 11 igrača s obe strane“.

Iznervirao se trener italijanskog prvaka kad su ga novinari pitali da li je ovim porazom, drugim u finalima Lige šampiona, označen kraj jednog projekta.

„Apsolutno ne. Era ovog Juventusa nije završena. Jer, Đanluiđi Bufon će i dalje biti naš prvi golman, Andrea Barzalji jedan od bitniji igrača, uprava kluba zna šta nam je potrebno kako bismo napredovali. Malo ćemo da se odmorimo, a onda napred, jer smo i dalje motivisani. Život vam omogućava da posle svakog poraza stanete na noge. Sledeće sezone Juve će opet biti sjajan u Ligi šampiona“.

Za kraj i o pobednicima:

„Danima pre finala ljudi su se ponašali kao da je Juve favorit, a da je Real slučajno dogurao do završnog stepenika. Što svakako nije tačno. Nisu me iznenadili Madriđani. Iznenadili su me oni koji su sumnjali u njih. Svako finale je nova priča, a Realova je posebna. I ja mu čestitam“, džentlmenski će Masimilijano Alegri, dodavši da je „tužan bog onoga što se desilo navijačima u Torinu“.

