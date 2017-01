Alen Stevanović: Ostajem u Partizanu!

"Ne smem sebi da dozvolim da razmišljam o drugim stvarima, a sutra me čeka trening", kaže krilni vezista crno-belih koji je bio na pragu Antalije, ali klubovi nisu dogovorili visinu obeštećenja

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Portoroža)

Obrt. I to kakav. Partizan će, po svemu sudeći, dobiti "pojačanje" iz sopstvenog tabora. Jedan od značajnijih igrača iz finiša jesenje sezone, Alen Stevanović, objavio je plan ostanka u Humskoj 1.

Bar do leta.

Mada je sa više strana nagovešteno da je njegov transfer u Antaliju pred realizacijom, zastoj u pregovorima crno-belih i Turaka - nemogućnost da se uskladi visina obeštećenja - po svemu sudeći će za posledicu imati da reprezentativac iz selektorskog mandata Siniše Mihajlovića na Topčiderskom brdu odigra makar još šest meseci.

Uostalom, krilni vezista potvrđuje takvu ideju.

"Znao sam da je postojalo interesovanje Antalije, ali mene niko iz Partizana nije zvao da kaže kako odlazim. Jednostavno, ništa se na tom planu ne dešava. Danima. Zato - ostajem. Tako stvari sad stoje. Imam još godinu i po dana ugovora i nameravam da se ponašam profesionalno, kao i dosad", rekao je Stevanović MOZZART Sportu na pripremama crno-belih u Portorožu.

Prema nezvaničnim informacijama, Antalija je sa početnih 500.000 evra ponudu "pojačala" za 100.000, Partizan od prvobitnih 1.000.000 evra spustio zahteve na 700.000, ali sad traži 800.000 evra, ceneći svog igrača. Kako Turci ne žele više da se ispruže sve je izvesnije da će nekadašnji fudbaler Intera i Torina biti na raspolaganju Marku Nikoliću u pohodu na duplu krunu.

"Imam 26 godina i prolazio sam kroz slične situacije. Naučio sam da "namestim" glavu, fokusiram se na obaveze i kažem sebi: "dobro, ostani ovde, radi i čekaj". U fudbalu je tako, sve može da se okrene za dan - setite se samo da sam u poslednjim satima prelaznog roka leta 2015. došao u Partizan - ali sebi ne smem da dozvolim da razmišljam o drugim stvarima, a sutra me čeka trening. Ne bi bilo ni sportski, ni ljudski. Ni prema Partizanu, ni prema mojim saigračima i ljudima iz struke".

Kad je o struci reč, upravo je glavnokomandujući Parnog valjka, Marko Nikolić, najzaslužniji što je Alen "proigrao" u drugom delu jesenje sezone. Prekretnica je bio 152. večiti derbi, dobio je šansu u drugom poluvremenu, razmrdao crno-bele i tom partijom obezbedio sebi bolji status do pauze.

"Ne govorim samo zbog sebe, vidi se to najpre po rezultatima: Markovim dolaskom Partizan je krenuo uzlaznom putanjom. Odgovara mi način igre na kome insistira, kao i mentalitet fudbalera koje stavlja u tim. Nikolić traži da se igra u oba pravca u sistemu 4-4-2, a meni to, posle šest godina u Italiji, gde svi zahtevaju i napred i nazad, apsolutno prija".

Ono što ne prija nijednom Grobaru je pogled na tabelu. Crvena zvezda je šest koraka ispred.

"Dobro je što smo u seriji od 17 utakmica bez poraza, međutim, niko zbog toga nije zadovoljan, pošto smo i dalje drugi na tabeli. A ovo je klub koji priznaje samo prvo mesto. Raduje me što je već u trećem prolećnom kolu večiti derbi, jer - da se ne lažemo - za takve utakmice se živi. Po prirodi sam takav da volim naelektrisanu atsmoferu, pritisak, tenziju. Biće to moj peti večiti derbi i daće Bog da na njemu smanjimo razliku. A da bi uopšte došli u tu poziciju, moramo jednako pažljivo da tretiramo i rivale iz prva dva kola, Rad i Borac. Samo da ne posustanemo", upozorava Alen Stevanović, koji je jesenas pokazao da može da igra po oba boka, međutim, kako je levi rezervisan za Leonarda da Silvu Sozu, sva je prilika da ćemo ga i u 2017. gledati na desnoj strani Partizanove ofanzive.

Činjenica da ima 26 godina i šest sezona u Italiji čini Alen Stevanovića jednim od iskusnijih igrača Partizana u aktuelnoj generaciji. Kako na fudbalskom, tako i životom polju, pozvanim da udeli savet mlađariji kojom je okružen.

"Da sam mogao da biram te 2009. možda ne bih iz Treće lige, iz obrenovačkog Radničkog, otišao u Inter. Možda je bolje da se najpre ovde formiraš kao čovek i fudbaler, pa tek onda u beli svet. Opet, u Italiji sam uživao, upoznao suprugu, dobili smo ćerkicu... Deci koja sad igraju u Partizanu, ipak, često pričam da bi trebalo da budu zahvalni što su u vrhunskom klubu, gde se fantastično radi sa talentima. Nema potrebe da žure u inostranstvo. Samo nek' slušaju trenere. I nas starije, ha-ha-ha... Kvaltet će, kad-tad, da pokažu", uverava Stevanović.

