Alimpijević: Gađali smo tačno gde treba, zaustavili smo im napad

Zvezdin strateg kaže da je znao da njegov tim može da postigne ovoliki broj poena

Veličina slova A A A

Legat Dejana Radonjića, mladi stručnjak Dušan Alimpijević dobro čuva. Tamo gde je Zvezda stala prošle sezone, Alimpijević je nastavio ove. U prvom večitom derbiju u karijeri, Alimpijevićev tim je ubedljivo slavio protiv večitog rivala uz 100 postignutih poena.

“Za svakog sportistu u Srbiji to je ostvarenje sna, jos lepše je kad se dobije u gostima, uz ovakvu atmosferu gde je Partizan odigrao zaista kvalitetnu utakmicu”, rekao je Zvezdin strateg posle utakmice.

O samoj utakmici i načinu Zvezdine pobede je rekao:

“Videli smo dobar derbi, raskoš talenata i sa jedne i druge strane. Odigrali smo veoma pametno u većem delu utakmice. Gađali smo tačno tamo gde treba u smislu napada. Određeni propusti u odbrani nam se dešavaju od pocetka sezone. Ali ovo je novi tim, to je kriva linija koja ide gore i dole”.

Iako je Crvena zvezda rezultatski lako došla do lagane pobede, Alimpijević spušta euforiju i kaže da nije bilo lako.

“Niko se ne zavarava sa tim da je Partizan loša ekipa. Naprotiv. Imaju odlične pojedince, posle pobeda na startu sezone, ambicije su se promenile. Ta promena se najavila i sa pojačanjima. Ovo nije bila laka utakmica uopšte”.

Zvezda je u derbi ušla posle bolnog poraza od Bamberga što iz psihološkog ugla i nije baš dobra uvertira za sudar sa najvećim rivalom.

“Moj tim je fenomenalno reagovao. Nismo se spremali kao da je sudnji dan iako je derbi. Nastavljamo dalje, spremamo se za Malagu od sutra. Moja želja je da rastemo. Neka bude što više ovakvih derbija, da se završe na miran način i voleo bih da mi pobeđujemo što je više moguće”.

Crveno-beli su imali sjajno šutersko veče…

“Šut je očigledno bio dobar večeras, ali on je promenljiva stavka i ne bih se previše oslanjao na to. Imali smo konstantu u koncentraciji, ali bilo je i padova. Partizan ume da kazni najmanje greške, to je i večeras radio. Znao sam u pripremi da neće biti problem dati ovoliko poena, već kako zaustaviti odličan Partizanov napad”.

(FOTO: Star sport)