Alimpijevićeva analiza: Atmosfera, suđenje i Ročesti

Trener žali što zbog oštrog kritetrijuma Crvena zvezda nije mogla da igra agresivniju odbranu

Pali su u Beogradu Barselona i Makabi, velikani evropske koašrke. Ali „mali“ Bamberg je odneo pobedu. Međutim, nemački prvak je odavno pokazao da je ravnopravan evroligaš, da mu je mesto u eliti košarkaške Evrope i da može da pobedi svakog. Na Zvezdinu žalost, ona je večeras bila žrtva odlične Trinkijerijeve ekipe...

Prvi poraz na domaćem terenu ove sezone svakako može da zabrine, ne spada u kategoriju „očekivanih“ ali Bamberg je večeras bio bolji. Koliko njegova pobeda ima uzroke, toliko su joj kumovali i neki Zvezdini razlozi.

Trener srpskog šampiona Dušan Alimpijević je posle utakmice na konferenciji za medije analizirao uzroke poraza. Zvezdin zaštitini znak su paklena atmosfera na domaćem terenu i agresivna odbrana. Večeras toga nije bilo...

„Veoma je teško da igramo agresivnu odbranu, a posebno čovek na čoveka kada vrlo rano, posle dva minuta uđeš u bonus. Moram da priznam da je na nas uticala atmosfera. U smislu da su igrači svakako navikli na vatreniju atmosferu kada se igra u Areni. Stvorio se neki utisak da smo odjednom favoriti protiv evroligaša posle četiri kola. Ja ne mislim tako. Pričali smo o tome i u svlačionici“.

Videlo se koliko Zvezdi nedostaje Pero Antić, ali i da Tejlor Ročesti nije mogao da pruži maksimum.

„Pokušali smo što je bolje u ovom sastavu. Samo je falio Pera, ali je Tejlor je pristao da igra iako nije bio spreman. Njegova 22 poena za 30 minuta to ne otkrivaju, ali se video umor. Pogtovo u protoku lopte. On je bez treninga pristao da igra. Uzimajući sve u obzir, vrlo je teško igrati agresivnu odbranu jedan na jedan. Kada god smo to radili, već smo bili na faulu i već posle dva, tri minuta u bonusu. Za tri četvrtine smo primili 45 poena, ali je prva bila jako loša sa 30 primljenih poena i to je to“, istakao je mladi stručnjak.

