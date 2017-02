Alžirska zvezda udarila po Rajevcu: Najgori trener, nije nam znao ni imena

„Brzo smo shvatili da on ne može da vodi našu reprezentaciju“, poručio Sofian Feguli

Sa Ganom je pisao istoriju afričkog fudbala, nemoralan, ali profesionalni potez Luisa Suareza zaustavio ga je u pohodu na polufinale Mundijala u Južnoj Africi 2010.godine. Međutim, srpskom stručnjaku Milovanu Rajevcu se nije posrećilo u Alžiru.

Smenjen je posle samo tri meseca u selektorskoj fotelji i jedne zvanične utakmice. Čelnici tamošnjeg saveza mu nisu oprostili remi sa Kamerunom (1:1).

Čini se da srpski stručnjak nije našao zajednički jezik sa najboljim igračima Alžira o čemu svedoči izjava Sofiana Fegulija.

On je iz snage udario po Milovanu Rajevcu.

„Tokom karijere sam radio sa mnogo slabih trenera. Ali Rajevac je definitivno najgori. Bio sam neprijatno iznenađen njegovim ponašanjem na treningu.Teško da bi mogao da vodi neki klub u francuskoj drugoj ligi. On prosto nije znao naša imena, niti je hteo da ih nauči. Tako je našeg čuvara mreže Mbolhia oslovljavao sa golman. To je nepoštovanje“, poručio je Feguli.

Potom je objasnio dešavanja pre meča sa Kamerunom.

„Izgubili smo dragocemo vreme sa njim. Pre meča sa Kamerunom nam je rekao da sami odlučimo kako ćemo da igramo. To je bilo vrlo razočaravajuće.