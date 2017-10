ANALIZA! Divizija Jugozapad: Popovi majstori, pakleni duo iz Hjustona i gospoda iz Dalasa

Za kraj analize nove NBA sezone, tik pred sam njen početak, predstavljamo vam diviziju Jugozapad. Večeras mečevi Klivlend - Boston i Golden Stejt - Hjuston

Nova NBA sezona počinje noćas, a mi vam za kraj pregleda svih 30 ekipa po divizijama donosimo analizu Jugozapada.

U svakom tekstu smo predstaviti jednu diviziju s pregledom svih dolazaka i odlazaka, kratkim rezimeom o svakom klubu, grafičkom prikazu izgleda ekipe te prognozom učinka u sledećoj sezoni. U proteklih pet dana smo pisali o Istočnoj konferenciji, divizijama Atlantik, Central i Jugoistok, te divizije Severozapad i Pacifik iz Zapadne konferencije. A priču zaršavamo danas i to divizijom Jugozapad.

DALAS MAVERIKS

Došli: Džoš Makroberts (trejd, Majami)

Draft: Denis Smit (9)

Novi ugovori: Dirk Novicki (2g/10m), Nerlens Noel (1g/4,1m)

Otišli: Ej Džej Hamons (trejd, Majami), Džerod Uthoff (trejd, Hjuston), Deandre Ligins (trejd, Hjuston), Nikolas Brusino (3g/4,7m, Atlanta)

Tako to rade gospodski klubovi! Mark Kuban je svestan da je era Dirka Novickog gotova i da je legendarni Nemac na kraju karijere i nominalno predstavlja opterećenje za klub, ali nije mu ni na kraj pameti bilo da napravi bilo kakav potez koji bi bacio senku na sve ono što je Novicki napravio za Mavse, uključujući i titulu pre šest godina. Daleko od toga da se Dalas ne trudi da poboljša tim, ali ipak im je prioritet dostojanstveno poslati Dirka u penziju.

Doduše, to nije toliki problem kada u klubu imaš jednog od najboljih trenera u NBA ligi Rika Karlajla, koji je u stanju da izvuče najbolje iz svakog rostera kojeg mu uprava složi. Zadovoljstvo je iz godine u godinu pratiti kako odlično vodi ekipu izvlačeći maksimum iz iste. Tako je lane shvatio da će Novicki u ovoj fazi karijere više dati na poziciji centra, doslovno je 'izmislio' Jogija Ferela i oživio karijeru Seta Karija. Harison Barnes se na početku sezone nije najbolje snalazio u celoj priči, ali kasnije je izgledao sve bolje, pa je tako, iako Dalas nije došao do nastavka sezone, bilo jasno kako Mavsi imaju dobre temelje za budućnost.

A ti temelji su ovog leta nadograđeni Denisom Smitom, sjajnim plejmejkerom koji bi vrlo lako mogao da osvoji naziv najboljeg rukija godine. Nije Smit najtalentovaniji igrač generacije, ali će od početka dobiti ekipu u svoje ruke što će se teško dogoditi nekom drugom rukiju. Uz njega, Mavsi su doveli Džoša Makrobertsa koji bi im mogao pomoći u širenju reketa na poziciji četvorke, a kockali su se s Nerlensom Noelom. Njega su doveli u Filadelfiju tokom sezone, ali se nije nametnuo kao toliko dobra opcija da bi mu ”iskrcali” maksimalni ugovor koji je očekivao. Nadao se Noel da će mu neki drugi klub dati veliku lovu, ali se na kraju to nije dogodilo pa je potpisao za Dalas za 4.100.000 dolara za jednu sezonu. Mavsi su uštedeli dolare, ali neće imati prava ”matchirati” nikakvu ponudu za Noela na leto. Ali to je očigledno rizik na koji su bili spremni.

Prognoza: Ni ove godine neće biti plej-ofa za Dalas, ali će biti dosta razloga za gledati ih. Ako Smit pokaže ono što se od njega očekuje, Barns preuzme veću ulogu, Metjuz bude zdrav, a Kari i dalje doprinosi šuterskim serijama, biće Mavse zanimljivo gledati. A sledećeg leta, sa još jednim visokim pikom, može se krenuti u slaganje ozbiljne ekipe. Taman za Dirkovu oproštajnu sezonu.

HJUSTON ROKETS

Došli: Kris Pol (trejd, LA Klipers), Pi Džej Taker (4g/32m, Toronto), Luk Mbah a Mute (1g/2,1m), Tarik Blek (1g/3,29m, LA Lejkers), Kameron Oliver (2g/2,19m), Šon Long (trejd, Filadelfija), Tim Kvaterman (trejd, Portland), Rajan Keli (trejd, Atlanta)

Draft: Žou Ći (43.), Ajzea Hartenstajn (43.)

Novi ugovori: Nene (3g/11m), Troj Vilijams (3g/4,69m)

Otišli: Patrik Beverli (trejd, LA Klipers), Lu Vilijams (trejd, LA Klipers), Sem Deker (trejd, LA Klipers), Montrel Harel (trejd, LA Klipers), Kajl Viltjer (trejd, LA Klipers), Darun Hiliard (trejd, LA Klipers), Deandre Ligins (trejd, LA Klipers)

Lane su u Hjustonu modernu košarku doveli do apsurda, a sada su napravili korak dalje. GM kluba Derill Mori je poznat po tome da je uvek spreman da rizikuje kako bi napravio nešto što bi odvojilo Hjuston od prosečnosti, a prethodno je Džejmsu Hardenu doveo Erika Gordona i Rajana Andersona, a kasnije i Lua Vilijamsa. Majke Dantoni je, nakon neuspešnih epizoda u Lejkersima i Niksima, opet mogao do krajnjih granica gurati svoj ”run'n'gun”, a sve to je i te kako imalo smisla. Hjuston je, uz neverovatan broj ispucanih i pogođenih trica, došao do trećeg mesta na Zapadu u regularnoj sezoni, a u doigravanju ih je u drugom krugu izbacio San Antonio. Nije idealno, ali nije ni loše.

No, to sve nije zadovoljilo Morija. U jednom od ludih ovoletnjih poteza, zapravo u prvom od celog niza koji su šokirali ligu ovog leta, Hjuston je iz Klipersa doveo Krisa Pola. Još je pri tome Mori pokazao genijalnost kada u celoj priči za jednog od najboljih plejmejkera poslednjih decenija nije platio ništa. Odnosno, gotovo ništa osim Lua Vilijamsa. Sve je to napravio kako bi stvorio mogućnost za dovođenje i Karmela Entonija, ali on je ipak završio u Oklahomi. Što možda i nije loše za Roketse.

Kako će zajedno igrati Harden i Paul? D'Antoni je prošle godine Hardena pretvorio u klasičnog pleja, a to ove godine neće biti moguće jer Pol mora da ima loptu u rukama. No, s druge strane, kada imate takva dva genijalca ne bi trebalo da bude problem da se složi igra, pogotovo kada ostatak rostera voli trčanje i može da ubode tricu odakle hoće i kada hoće.

Prognoza: Dantoni će nekako već uigrati Hardena i Pola, a kako je i bez Paula Hjuston bio u samom vrhu Zapada, nema nikakvog razloga da to ne budu i ove godine. Nominalno se s Tundersima bore za naslov druge ekipe konferencije tako da mogu do finala Zapada. No, da bi pobedili Voriorse, trebalo bi da nauče da igraju obranu. Ili barem da žele da je igraju, a to ne ide tako lako.

MEMFIS GRIZLIS

Došli: Ben Maklemor (2g/10m), Tajrik Evans (1g/3,2m), Mario Čalmers (1g/2,1m

Draft: Ivan Rab (35.), Dilon Bruks (35.)

Novi ugovori: Džamajkl Grin (2g/17m)

Otišli: Zek Rendolf (2g/24m, Sakramento), Vins Karter (1g/8m, Sakramento), Toni Alen (Nju Orleans)

Era ”grit'n'grinda” je gotova. Doduše, Memfis neće tako lako odustati od takvog stila igre, ali u ekipi više nema Tonija Alena i Zeka Rendolfa, zaštitnih lica takvog pristupa. Otišao je i Vins Karter, ali on ipak nije bio toliko važan za igru Grizlisa poput ovog dvojca kojem su u Memfisu odlučili da penzionišu dresove.

Najvažnije stvari Memfis napravio u protekla dva leta kada su nove ugovore potpisali Mark Gasol i Majke Konli, najvažniji igrači ekipe. Kada su odlučili da puste Alena, Rendolfa i Kartera, trebalo je da pronađu zamene za njih. Četvorku su već imali na rosteru, ali su se s novim ugovorom za Džamajkla Grina kockali i na kraju im se to isplatilo. Da su mu na početku dali ono što je tražio, zatvorili bi sebi mnoge mogućnosti ne samo ovog leta, nego i onih koji tek slede, a na kraju su ga zadržali za pristojnih 17.000.000 za dve godine.

Na bokovima su Grizliji doveli Tajrika Evansa što bi se moglo pokazati kao dobar potez ako ovaj uspe da ostane koliko-toliko zdrav i u jednom komadu, a potpisivanje Bena Maklamora spada u one poteze koje moderni analitičari, a Memfis ima jednog od njih u svojim kancelarijama – Džona Holingera, vole da rade. Maklamor je pre četiri godine bio sedmi izbor na draftu, ali u Sakramentu nije potvrdio svoj talent. U Memfisu su odlučili da mladić zaslužuje novu šansu pa su mu je i dali i to za prilično malu lovu.

Prognoza: Neće Memfis biti na dnu Zapadne konferencije, ali nismo sigurni da mogu do doigravanja. Lani su bili sedmi, a realno su oni slabiji nego tada, a Denver, Nju Orleans i Minesota, koji su redom bili iza njih, su bolji. Boriće se za to osmo mesto, ali ipak mislimo da će im pobeći.

NJU ORLEANS PELIKANS

Došli: Radžon Rondo (1g/3,3m, Čicago), Jan Klark (1g/1,5m, Golden Stejt), Darijus Miler (2g/4,3m, Brose Bamberg)

Draft: Frank Džekson (31.)

Novi ugovori: Džu Holidej (5g/125m), Dante Kaningem

Otišli: Tim Frejžer (trejd, Vašington), Kvin Kuk, Aksel Topane (Žalgiris)

Nju Orleans se nalazi na prekretnici. Za vreme prošlog Ol-star vikenda u klub je došao Demarkus Kazins, tada lider Sakramenta što je bilo prekasno da se u prošloj sezoni napravi nešto više, ali za ovu sezonu opravdanja nema. U stvari, ako ove sezone ne naprave neki iskorak, a to je najmanje ulazak u plej-of, lako bi Pelikansi ubrzo mogli da ostanu bez obe velike zvezde. Kazinsu ugovor ionako ističe u leto, a iako onaj Entonija Dejvisa važi do 2021. godine, moglo bi se dogoditi da on zatraži trejd. A u NBA ligi takve želje igrača klubovi i te kako poštuju.

Problem sa Pelikansima je činjenica da Uprava nije imala previše prostora za poboljšanje rostera ovog leta. Ranijih godina su radili glupost za glupošću pa tako, recimo, Omera Ašika i Aleksija Ažansu, kombinovano ove godine plaćaju gotovo 16.000.000 dolara. A plaćaće ih i sledeće godine.

Stoga je nekako logično bilo da Džru Holidej dobije bogati novi ugovor. Daleko je on od franšiznog igrača, ali Pelikansi jednostavno nisu smeli da dopuste da ostanu bez njega jer zamenu ne bi uspeli da pronađu. No, ono što je suludo jeste to da je Nju Orleans ovog leta doveo još dva plejmejkera – Radžona Ronda i Jana Klarka koji, doduše, može da igra na dvojci. Rondo je bio programiran kao starter, uz Holideja koji bi otišao na dvojku, ali se povredio pre nego što je sezona počela. U startnu rolu tako ulazi Itvon Mure, a povređenog Solomona Hila će na trojci menjati Kvinsi Pondekster. Priznajte da nisu neka imena koja garantuju visoki plasman.

No, ionako će sve ovisiti o tome hoće li Alvin Gentry uspeti da napravi igru kojom bi maksimalizovao vrednosti Dejvisa i Kazinsa. Sudeći po predsezoni Kazins će igrati onu ulogu koja mu najviše odgovara, razigravača sa visokog posta, dok će Dejvis pokušati da maksimalizuje prostor koji će mu ostati izvlačenjem Kazinsa.

Prognoza: Voleo bih da napišem, jer su mi dragi i Dejvis i Kazins, da im je plej-of siguran, ali nije. Pogledajte samo Zapad – ispred njih su Golden Stejt, Oklahoma, Hjuston, San Antonio, Denver, pa i Klipersi i Minesota. Tako ispada da će se boriti za to jedno preostalo mesto, a tu je Portland (kog sam pre dva dana prenaglo stavio pod ”sigurni!' za plej-of), kao i Juta i Memfis koji se sigurno neće predati bez ispaljenog metka. Ipak, nadam se da će uspeti da uđu među osam.

SAN ANTONIO SPARS

Došli: Rudi Gej (2g/17,2m, Sakramento), Žofri Lovernj (2g/3,1m), Brendon Pol (2g/2,1m, Efes)

Draft: Derik Vajt (29.)

Novi ugovori: Pau Gasol (3g/48,8m), Lamarkus Oldridž (3g/72,3m), Petiy Mils (4g/50m), Manu Đinobili (2g/5m)

Otišli: Džonaton Simons (3g/18m, Orlando), Divejn Dedmon (2g/14m, Atlanta)

Mirovali su ovog leta u San Antoniju. Sparse su spominjali u raznim kombinacijama, a na kraju se nije dogodilo ništa. Odnosno, gotovo ništa. Doveli su Rudija Geja koji bi im mogao pomoći u ”small ball” postavama, a nekadašnji as Partizana, Žofri Lovernj je novi centar od kojeg će pokušati napraviti korisnog igrača.

Nove ugovore su dobili Pau Gasol, Lamarkus Oldridž, Peti Mils i Manu Đinobili što nije ostavilo prostora da potpišu Džonatona Simonsa ni Divejna Dedmona. Doduše, nisu na njima puno izgubili. Iako je Simons dobro izgledao u plej-ofu, ipak taj mladić nije uspeo da prikaže konstantnu tokom cele karijere.

Ovakvo mirovanje znači kako su Sparsi sve karte bacili u dodatni iskorak Kavajia Lenarda koji se već nametnuo kao jedan od najboljih igrača lige ili su možda odlučili biti pragmatični pa zadržati status kvo u sledeće dve godine u kojima je za očekivati nastavak dominacije Voriorsa. No, ako je tako, onda čudi novi ugovor Oldridžu koji u Sparsima ipak nije uspeo da ponovi nivo igre koju je imao u Blejzersima. Njegov stari ugovor je isticao 2019. i to je bio pravi trenutak da pokuša da se složi neka nova ekipa oko Lenarda, a u kojoj više ne bi bilo ni Tonija Parkera, Manua Đinobilija, a možda ni Denija Grina.

No, to se nije dogodilo pa nikome više nije jasno što Sparsi rade. Ali, nije to prvi put. Zbunjivali su nas Greg Popović i ekipa iz San Antonija tokom svih ovih godina, a na kraju su uvek bili u vrhu lige. Biće tako i ove godine.

Prognoza: Nominalno su četvrta ekipa Zapada, mada mnogi smatraju da su Tander i Roketsi ispred njih. Polufinale Zapada bi bio OK rezultat za njih. A ko kaže da ne mogu do finala? Mislim na konferenciju.

Za kraj napomena - večeras počinje NOVA NBA SEZONA! A igraju se mečevi Klivlend - Boston i Golden Stejt - Hjuston.

