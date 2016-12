Anđušić za MOZZART Sport: Pucam od samopouzdanja!

Jedini stranac u ruskoj Parmi o partiji karijere...

Veličina slova A A A

Brutalno!

Kako drugačije okarakterisati partiju karijere Danila Anđušića čijih 40 poena (!) u dresu Parme nije krunisano trijumfom protiv Uniksa. Od drugog, neuspešnog mandata u dresu Partizana krenuo je put Istoka, gde je nakon sezone na zadovoljavajućem nivou u poljskom Anvilu završio u Parmi iz Perma.

Iskorak u naizgled blistavoj karijeri uneo doneo je nekadašnjem MVP Kupa Radivoja Koraća ogromnu dozu samopouzdanja. Lider i vođa kluba osnovanog 2012. godine sabrao je utiske sa jučerašnjeg susreta i u razgovoru za MOZZART Sport istakao da disciplinovan rad kad-tad dođe na naplatu...

"Pucam od samopouzdanja! Bio sam strpljiv i dočekao trenutak da se ‘otvori’. Ulazak u istoriju VTB lige mi daje dodatnu motivaciju da nastavim istim tempom, da se borim i pokažem koliko zaista vredim", istakao je Anđušić za naš portal.

Bili ste i te kako blizu prve pobede?

"Bilo je jako teško... Znali smo da nas čeka, uz CSKA, najjači protivnik u VTB ligi, sa dosta stranaca i iskusnih igrača. Da bismo uspeli da im pariramo, morali smo da pružimo i više od 100 odsto mogućnosti. Na kraju je nedostajalo i malo sreće. Tokom većeg dela utakmice smo uspeli da im pariramo i pokažemo da možemo da se nosimo i sa toliko jakim protivnikom"

Na kraju je zadrhtala ruka... Polovičan učinak sa linije za slobodna bacanja odveo je utakmicu u produžetak?

"Nije zadrhtala ruka, zaista. Smatram da je prvo bilo dosta bitnije, jer je značilo siguran ulazak u dodatnih pet minuta. Više je to bila neka vrsta opuštanja. Mislio sam da ću i drugo lako ubaciti, izveo sam ga dosta brzo i, nažalost, promašio. Nije to prelomilo utakmicu... Imali smo i u produžetku šansu da okrenemo situaciju u svoju korist, nismo je iskoristili, a ekipe kao što je Uniks to ne praštaju".

Strateg gostiju Jevgenij Pašutin nije mogao da računa na najboljeg - Kita Lengforda?

"Ne brinem se ja za njih... Imaju svih 12 igrača i ko god da nedostaje neće se preterano osetiti. Naravno, Lengford je neko na koga se Uniks najviše oslanja. Nedostajali su njegovi poeni, ali budite sigurni, i da je Lengford igrao, slično bi se odvijale stvari na terenu".

Poslednji ste na tabeli, bez pobede... Kada možemo da očekujemo prvu "dvojku"?

"Nije to prava slika onoga kako možemo da igramo i šta smo na nekim utakmicama pokazali. Dva ili tri puta smo kod kuće imali više od 20 poena prednosti i na kraju izgubili. Fali malo iskustva, jer većina saigrača igra prvi put na ovako visokom nivou. Drago mi je da se ni protiv koga nismo obrukali... Biće bolje u nastavku sezone, a prvu pobedu očekujem već protiv Avtodora u narednom kolu".

Treću poziciju na listi strelaca delite sa pomenutim Lengfordom. Kako ste generalno zadovoljni učinkom ove sezone?

"Došao sam u ekipu da budem lider. Trudim se da to pokažem i na terenu i van njega. Prija mi... Drago mi je da sam ukazanu priliku iskoristio na pravi način. Kompletan prvi deo sezone je protekao fenomenalno".

Prvi ste i jedini stranac u istoriji kluba...

"Da... Ljudi iz kluba su mi dosta pomogli baš zbog toga. Problem nekada predstavlja engleski jezik koji malo ko govori u ekipi. Ali tu je pomoćni trener, legenda litvanske košarkeValdemaras Homičijus. On povezuje sve i , uz pojedince koji znaju engleski, se trudi da mi olakša život".

Od vrele Španije do ledene Rusije. Kakav je Perm kao grad?

"Temperatura ide i do minus 30-40! Ne možeš da se prošetaš ni dva minuta koliko je hladno. Kada želimo da se prošetamo, supruga Ivana i ja odemo do tržnog centra. Takođe, volimo da ručamo u restoranu Zlatibor koji drži Srbin. Lepo sam se uklopio u celu priču", zaključio je srpski internacionalac.

Piše: Nikola Drenovac

(FOTO: Twitter/VTBUL)