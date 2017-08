Andre Gomes u Liverpulu: Barsin mamac za Koutinja ili prevara leta?

Pitanje je koliko bi to bio pametan potez za Redse

Veličina slova A A A

Krenula je Barselona silovito, jer u Filipeu Koutinju vide jedinog prirodnog naslednika Nejmara. Zna se odavno da je Liverpulov Brazilac prvi pik uprave katalonskog giganta. Ali prva ponuda - celih 70.000.000 evra plus još 10.000.000 u premijama - glatko je odbijena. Redsi insistiraju na otkupnoj ceni od okruglo 100.000.000 evra. Nije čak toliko ni do para, ako im ode Koutinju, kao nekad Luis Suarez, biće to veoma teško nadoknaditi.

Zato će Barselona pokušati da Liveprulu ponudi i nešto igrački, a ne samo finansijski mada je veliko pitanje da li je ova ponuda zaista toliko velikodušna ili Blaugrana želi da "prevari" Engleze tako što će im uvaliti Andrea Gomesa.

Dobar igrač, nesumnjivo, ali njegova prva sezona u Barsi nikoga nije ubedila da je top klasa. Istina, nema kluba u kojem je teže odigrati prvu sezonu. Osim ako se ne zoveš Nejmar ili Luis Suarez. I tu je razlika između najvećih i Gomesa.

Koutinjo je taj koji pravi razliku u Liverpulu, a ako ode veliko je pitanje da li će Jirgen Klop moći da na tržištu pronađe drugog igrača približno tog nivoa. Redsi prosto nisu toliko rezultatski stabilni pa da igrači hrle na Enfild. Stara dobra vremena su izbledela u sećanju, Liverpul više nije ni redovan učesnik Lige šampiona.

Otud i ne čudi što je Klopov stav jasan: Koutinjo ne može da ide! Ali nema kluba na svetu gde se pita samo trener. Ljudi u odelima razmišljaju i o novčanom aspektu, a koliko god da su sume u fudbalskom svetu otišle dođavola ovakve pare teško je odbiti. Još ako dođe Andre Gomes da navijačima pruži iluziju o tome da ekipa neće ispaštati na terenu...

Barsina delegacija stoga će ponovo otputovati za Englesku kako bi opipala puls Redsima. Ako ne prođe ponuda sa Gomešom, pokušaće i sa Rafinjom. U Londonu je već i Gomesov menadžer Đulijano Bertoluči. Da li će Liverpul nasesti? I ako hoće, da li će Andre Gomes pokazati da nisu u pravu svi oni koji ga omalovažavaju otkako je stigao na stadion "Kamp Nou". A mnogo je takvih.

(FOTO: Action Images)