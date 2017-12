Antalija tone, ne može da plaća Nasrija

Turski klub u finansijskom i organizacionom galimatijasu traži način kako da se oslobodi astronomske plate Francuza

Veličina slova A A A

"Vrelo fudbalsko leto" gotovo je u biseru turskog mediteranskog turizma, Antaliji. Istoimeni prvoligaš se nakon impresivnog pazarenja i dovođenja u svoje redove takvih majstora kao što su Samir Nasri, Samjuel Ero, Joan Đuru, Sandro, Žeremi Menez... našao u velikim problemima. Što organizaciono, što finansijski, tako da su potrebni veliki rezovi.

Nakon što je trener Leonardo smenjen, a za njim klub napustili predsednik Safak Ozturk i direktor Servet Čavušoglu, deluje da je ova šok-terapija dala rezultate pošto je Antalija slavila sa 3:1 u 17. kolu u petak nad Alanjom. To, po svemu sudeći neće biti kraj već menadžment planira da se oslobodi najvećeg finansijkog balasta, to jest ugovora sa Samirom Nasrijem. Francuz je u Antaliju došao prošlog leta iz Mančester Sitija za godišnju platu od čak četiri miliona evra plus bonusi. Za sada su za njegove usluge zainteresovani Fenerbahče, ali i Nica koju će po svemu sudeći napustiti Mario Baloteli.

Antalija je trenutno na samoj ivici zone ispadanja u Superligu i zaizima 15 . poziciju sa samo četiri pobede u 17. odigranih kola.

(foto: Action Images)