Antić: Andrija Živković me podseća na Figa

"Nadam se da će dostići taj nivo. Bilo bi dobro i za Benfiku, ali i za Srbiju"

Andrija Živković odigrao je jako dobar meč za Benfiku u Kupu i u pobedi od 4:0 protiv drugoligaša Vizele upisao je čak tri asistencije.

To je bio povod za portugalski Notisijas Diario da pozove Radomira Antića i pita ga za mišljenje kada je mladi srpski fudbaler u pitanju.

"To je momak sa velikim talentom. Veoma je brz i odlično čita igru. Mlad je, prvi put je napustio svoju zemlju i porodicu, otišao u veliki klub. To je uvek teško, a bio je i povređen... Sada se vratio. Živković je jedan od najtalentovanijih srpskih fudbalera", rekao je Antić.

Gospodine Vitorija, vreme je! Andrija Živković 1,2,3 - može li sada u prvi tim?

Kada je dobio pitanje da ga sa nekim uporedi, Antić je odabrao legendardnog Luisa Figa.

"Liči mi na Figa, čak i po građi. Živković je dosta brži, ali je tehnika slična, kao i čitanje igre. Andrija voli da je lopta kod njega. Figo je bio jedan od najboljih na svetu i možda ne treba stavljati pritisak na Andriju, ali vidim dosta sličnosti. Nadam se da će dostići taj nivo, to bi bilo jako dobro za Benfiku, ali i za Srbiju", rekao je Antić.

Čuveni sprski strateg je dodao da misli da je jednom prilikom Živković rekao da će da ide u Čelsi, ali da je na kraju odabrao Benfiku, kao i da će Andrija sigurno dobiti šansu da igra na vrhunskom nivou ako nastavi da napreduje.

