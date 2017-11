Antonio Konte - čovek za svlačionicu Pari Sen Žermena! Počelo je, Emeri ima samo jednu šansu...

Ako ne valja Čelsiju...

Veličina slova A A A

Sudbina Antonija Kontea je i dalje jedna od neizvesnijih stvari u evropskom fudbalu. Uprkos tome što je bez željenih pojačanja u prvoj sezoni resetovao ekipu i osvojio titulu, Italijan nema dovoljno kredita na Stramford Bridžu i priča se o njegovom otkazu.

Ali ako ne valja Čelsiju, ima kome valja - Pari Sen Žermenu!

Italijan je preživeo direktora Majkla Emenala, ali tu je i dalje finansijska direktora Marina Granovskaja koja ne gleda sa simpatijama na Italijana i njegove planove. Njihov odnos je prilično napet, a u tom ratu može samo da pobedi Abramovičeva ljubimica koja se bave finansijama. Ako Konte nastavi da testira njeno strpljenje, moraće da potraži drugu sredinu i neće mu biti teško da nađe novo zaposlenje.

Odavno je Milan bacio oko na njega, a sada lokalni mediji u Parizu donose priču da je PSŽ već napravio prve korake i prišao Konteu. U francuskom klubu imaju sve manje poverenja u trenera Unaja Emerija, a njegova pozicija je pogotovo poljuljana otkako je došao Nejmar kojem se bivši trener Sevilje baš i ne sviđa. Emeri nema autoritet na velikim zvezdama, a upravo to čelnici Svetaca očekuju od Kontea koji ume da drži svlačionicu pod kontrolom i da zavede red.

Emeri ima ugovor do leta sledeće godine i samo u slučaju da dođe do finala Lige šampiona, dobiće šansu da nastavi saradnju sa Pari Sen Žermenom. Gazda Naser Al Kelaifi izgleda ne veruje u taj scenario i već je počeo da priprema terena za dolazak Kontea. Italijan ima ugovor u Londonu do 2019. godijne i da ga ne štiti ugovor vredan 10.800.000 evra u ovoj sezoni, Granovskaja bi mu već spakovala otkaz.

Međutim, interesovanje Pari Sen Žermena i izvesno veći ugovor na Parku prinčeva bi mogli da omeškaju razvod Čelsija i Kontea, odnosno Italijan bi mogao da pristane na finansijsko poravnanje pod ulovima koji bi odgovarali i londonskom klubu. Otišao bi sa manjim obeštećenjem, ali bi se zato naplatio u Parizu.

Prave preporuke za Kontea i tvrdnje da on pravi čovek, Al Kelaifi je dobio od bivšeg trenera Anćelotija i francuskog selektora Didijea Dešana koji je dobar prijatelj sa Konteom iz igračkih dana.

(FOTO: Action images)