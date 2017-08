APOEL brani veliku prednost u Pragu

Kiparski klupski fudbal iz godine u godinu je sve bolji, a prema viđenom u prvom susretu blizu smo toga da i ove sezone jedan klub s mediteranskog ostrva gledamo u Ligi šampiona

Veličina slova A A A

Ogroman posao napravili su igrači APOEL-a u prvoj utakmici baraža za Ligu šampiona na Kipru. Već posle desetak minuta igre pogocima De Kamarga i Aloneftisa APOEL je došao do dva pogotka prednosti, a iako do kraja više nije uspeo da stvori ozbiljniju priliku, sačuvao je rezultat. Česi su na Rajskom ostrvu posle primljenih golova uspeli da preovladaju u posedu i stvore nekoliko prilika, međutim do gola nisu uspeli da dođu, te je pred njima danas izuzetno težak posao.

Jedini plus za Čehe danas je činjenica što nemaju problema s izostancima, te će trener Šihlavi na teren da izvede najjaču moguću ekipu.

Kiparski klupski fudbal iz godine u godinu je sve bolji, a prema viđenom u prvom susretu blizu smo toga da i ove sezone jedan klub s mediteranskog ostrva gledamo u Ligi šampiona. Kiprani u Prag dolaze s ogromnom prednošću, a jedina otežavajuća okolnost može im biti činjenica što njihovo lokalno prvenstvo još nije počelo.

Gosti su u Češku otputovali s kompletnim kadrom.

Kvalifikacije za Ligu šampiona:

20.45: (1,75) CSKA Moskva (3,60) Jang Bojs (4,90)

20.45: (1,67) Kopenhagen (3,50) Karabag (5,90)

20.45: (4,10) FCSB (3,40) Sporting (1,95)

20.45: (1,65) Liverpul (4,00) Hofenhajm (5,10)

20.45: (1,60) Slavija Prag (3,80) APOEL (6,00)

(FOTO: Action Images)