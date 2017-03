Atletiko Grizman! Sevilja smrvljena, šampionska trka svodi se na dva imena? (VIDEO)

Novo fantastično izdanje francuskog asa u velikoj pobedi - 3:1

Atletiko Grizman! Veliko pitanje šta bi sa Atletikom ove, ali i prethodnih sezona bilo da nije Antoana Grizmana. Kad god je bilo teško, francuski majstor znao je da izvuče keca iz rukava i udahne život u klub koji prolazi kroz turbulentni period. On je asistirao, on je postigao veličanstven pogodak, on je bacio Sevilju na kolena - 3:1.

Možda je bolje donositi zaključke tek večeras, ali posle ove utakmice šampionska trka svodi se samo na dva imena - Barselonu i Real Madrid. Kristijano Ronaldo je juče spakovao pobedu za 5+, Barsu čeka pakleni okršaj s Valensijom. Ako ne bude iznenađenja na stadionu Kamp Nou, Sevilja će i definitivno ispasti iz potere za krunom, a biće primorana i da do poslednjeg momenta strepi za treću poziciju, koja direktno vodi u Ligu šampiona naredne sezone.

Atletiko je ponovo uhvatio dah posle manje krize i deluje kao da uskoro neće stati. Pregažena je Valensija, nadigrana Granada, a sada je Sevilji očitana lekcija, samo pet dana pošto je isto učinio i Lester u osmini finala Lige šampiona.

A, na prvi, pogled, nije delovalo da će tako biti. Prva dva gola stigla su iz prekida. Posle slobodnih udaraca, gde je oba puta Antoan Grizman ostavio svoj pečat. Prvo kao asistent Dijegu Godinu pred kraj prvog dela, potom i majstorskim potezom sredinom drugog poluvremena, kada je poslao neodbranjiv plotun Serhiju Riku. Čime je i definitivno slomio duh andaluzijskog kluba.

Pokušao je Horhe Sampaoli sve što je mogao, poslao na teren Hoakina Koreu i Visentea Iboru, već na poluvremenu i Stevana Jovetića... Ali je umesto gola nade dobio novu šamarčinu. Odlično je Grizman otvorio kontru po sredini, prosledio zatim dodavanje do Gabija, ovaj odmah do Vrsaljka, da bi se odbitak pretvorio u gol nakon što je Koke bio siguran.

Na kraju Sevilja je uspela da stigne do gola, ali isti teško da predstavlja i blagu utehu u ovom trenutku. Posebno jer nakon dva uzastopna remija, sada i poraza, Atletiko ima samo dva boda zaostatka, a Barsa šansu da ode na šest bodova prednosti.

PRIMERA, 28. KOLO

Petak

Las Palmas - Viljareal 1:0 (1:0)

/Boateng 10/

Subota

Eibar – Espanjol 1:1 (1:0)

/Kike 20 – Hurado 50/

Atletik Bilbao - Real Madrid 1:2 (0:1)

/Aduric 65 - Benzema 25, Kazemiro 68/

Alaves - Real Sosijedad 1:0 (1:0)

/Dejverson 44/

Real Betis - Osasuna 2:0 (2:0)

/Navaro 4, Kastro 28/

Nedelja

Leganjes – Malaga 0:0

Atletiko Madrid - Sevilja 3:1 (1:0)

/Godin 37, Grizman 61, Koke 77 - Korea 86/

18.30: Sporting Hihon - Granada

18.30: Deportivo - Selta

20.45: Barselona - Valensija

