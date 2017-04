Atletiko opet u polufinalu, a Šekspir može da bude ponosan (VIDEO)

Remi na King Pauer stadionu u Lesteru - 1:1 u revanšu četvrtfinala Lige šampiona

Veličina slova A A A

Atletiko Madrid je u polufinalu Lige šampiona, ali je Lester ponosno završio takmičenje u eliti! Revanš meč četvrtfinala na King Pauer stadionu završen je bez pobednika - 1:1, a Jorgandžije su iz prvog meča donele prednost od 1:0.

Ekipa Dijega Simeona još jednom je potvrdila da je majstorska kada treba da se igra na rezultat i u tome verovatno malo ko može da joj parira na Starom kontinentu.

Sa druge strane, navijači Lestera zaista nemaju šta da zamere svom timu, jer se Lester držao muški, onoliko koliko je mogao protiv čvrstog Atletika.

Krenuo je Lester hrabro od prvog sudijskog zvižduka, ali je Atletiko bio kao mašina koju je Dijego Simeone fino naštelovao pred meč na King Pauer stadionu. Ipak, u 22. minutu Lisice su pokazale da itekako umeju da budu opasne.

Šinđi Okazaki je uleteo kazneni prostor i raspalio onako bez gledanja, ali je lopta završila iznad prečke.

A samo četiri minuta kasnije Atletiko je uzvratio. Pola posla za goste odradio je Filipe Luis, koji je asistirao Saulu Nigezu, a ovaj elegantno glavom poslao loptu u suprotni ugao.

I u tom trenutku, Jorgandžije su zaključale utakmice kako samo one to znaju pod Simeoneovom palicom. Takav pristup dao je rezultat sve do sredine drugog poluvremena.

Ipak, kako je vreme odmicalo, tako su Lisice sve više kidisale ka protivničkom golu, makar da ne dozvole Atletiku da pobedi u njihovoj kući.

A onda je u 61. minutu Džejmi Vardi opet pokazao zašto je u ovom trenutku jedan od najboljih napadača Premijer lige. U gužvi u kaznenom prostoru lopta je došla do njega, a Vardi je majstorski reagovao.

Taj pogodak kao da je dodatno motivisao englesku ekipu. Već u 65. minutu Leonardo Uljoa je izblokiran u izglednoj situaciji. A samo tri minuta kasnije i Vardi je mogao opet da zatrese mrežu, međutim, ta lopta je otišla visoko iznad gola.

Poslednji ozbiljan pokušaj Lester je imao u 76. minutu iz slobodnog udarca, ipak, Rijad Marez nije uspeo da pogodi okvir gola. Sve u svemu ekipa Krega Lestera časno je završila debitantsko učešće u elitnom evropskom takmičenju.

LESTER - ATLETIKO MADRID 1:1 (prvi meč 0:1)

/Saul 26 - Vardi 60/

Lester: (4-2-3-1): Šmajhel - Simpson, Morgan, Benalun (od 46. Čilvel), Fuhs - Ndidi, Drinkvoter - Marez, Okazaki (od 46. Uljoa), Olbrajton - Vardi.

Atl. Madrid: (4-4-2): Oblak - Huanfran (od 56. Ernandez), Savić, Godin, Luis (Korea 74) - Nigez, Gabi, Himenez, Koke - Grizman, Karasko (od 69. Tores).

(FOTO: Action Images)