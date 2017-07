Atmosfera u Pireju: Liga šampiona ili propast! Partizan čeka pakao, biće kao u derbiju

Kakva je situacija u Olimpijakosu pred duele sa Partizanom za MOZZART Sport prenosi novinar atinske Gazete, Pol Papadopulos

Veličina slova A A A

Pre nego što počnemo o ovom letu, bili bi veoma interesantno prisetiti se šta se dešavalo pre godinu dana. U stvari, bolje je reći, šta se nije desilo. Olimpijakos posle pet godina počinje proces kvalifikacija za Ligu šampiona u julu i mora da se bori za ulazak u grupnu fazu. Činjenica je da je Olimpijakos prošle sezone osvojio sedmu uzastopnu šampionsku titulu u Grčkoj, ali je eliminisan u kupu, čak četiri puta je menjao trenera i svakako nije ostavio dobar utisak kod navijača.

Prošle godine odluka Marka Silve da napusti Olimpijakos samo dan pošto su počele pripreme za novu sezonu dovela je klub u veoma tešku situaciju. Ali uprava kao da je nakon toga povlačila poteze koji su redom bili gori od onog prethodnog. U dvomeč sa izraelskim Hapoelom Ber Ševom crveno-beli iz Pireja su ušli sa samo dva nova igrača. De la Belja i Figueiras su odigrali oba meča sa pomenutim rivalom. Pritom je tada Silvin naslednik, Viktor Sančez iskoristio i igrače na koje klub nije ozbiljno računao poput Janisa Manijatisa i Andreasa Buhalakisa.

Ove godine situacija je potpuno drugačija. Olimpijakos je od prvog dana priprema radio energično. Doveo je novog sportskog direktora i trenera Besnika Hasija kojem je glavni cilj plasman u Ligu šampiona i to će biti glavno merilo uspeha. Ritam dovođenje pojačanja je do sada bio dobar. Od 30. juna do sredine jula, dakle praktično za samo dve nedelje, dovedeno je pet pojačanja. Došli su Jagoš Vuković, Emanuel Emenike, Panajotis Tahcidis, Vadis Ođiđa Ofoe i Mehdi Karsela Gonzales.

Novi trener Hasi je pred upravu došao sa tačnim spiskom igrača koje želi, pošto je prethodno skenirao situaciju gde valja zakrpiti rupe. Tražio je Dijumersija Embokanija ali je taj transfer propao nakon što kongoanski napadač nije prošao lekarske preglede. Bilo mu je potrebno pojačanje na krilu i stigao je Karsela iz Granade, uz činjenicu da je ovog igrača znao od ranije jer je igrao u Belgiji.

Uprava Oiimpijakosa ispunila mu je i želju - dovela je vezistu Vadisa Ođiđu-Ofoea, tražio je i Gijoma Žilea kojeg je trenirao u Anderlehtu, ali tu su tek počeli pregovori o mogućem transferu. Grčkom šampionu bio je potreban i još jedan štoper, pa je izbor pao na Jagoša Vukovića. Naravno, sud o njihovim kvalitetima biće donet tek na kraju sezone u zavisnosti od rezultata, ali navijači su za sada zadovoljni kupovinama u letnjem prelaznom roku.

Za Olimpijakos je u ovom trenutku glavni cilj da se kvalifikuje u Ligu šampiona. Sve ostalo bilo bi označeno kao neuspeh već na početku sezone. Nadali su se u Pireju i povoljnijem žrebu za treće kolo kvalifikacija, ali Olimpijakos ipak nosi ulogu favorita u ovom dvomeču. Tokom pripremnih utakmica ekipa je pokazala da ume da igra agresivno i ulazi u šanse, dok u odbrani još uvek postoje stvari koje moraju da se poprave.

Vrlo verovatno će u odnosu na tim iz prošle sezone biti čak osam novih imena u timu Olimpijakosa. To jeste veliki rizik sa jedne strane, ali novi trener veruje u svoj izbor. Jasno je i da će grčki šampion imati tu prednost što revanš utakmicu protiv Partizana igra na svom stadionu i sigurno je da će se tražiti karta više za ovaj okršaj.

A jedan od razloga što će biti tako je i dobro poznat bratki odnos navijača Olimpijakosa sa pristalicama Crvene zvezde. Očekuje sa da na revanš u Pirej dođe na desetine navijača Zvezde iz Srbije kako bi pružili podršku Olimpijakosu. Atmosfera će biti vatrena i nema sumnje da će Partizan biti dočekan kao da igra na Zvezdinom stadionu. Oko 35.000 navijača će stvoriti naelektrisanu atmosferu, bez obzira što je ovo doba godine tokom kojeg ljudi više vremena provode na plažama nego na stadionu.

Piše: Pol Papadopulos - Gazzetta.gr

(FOTO: Shutterstock)